Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenecek iftar programında KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle bir araya geldi. İftar sonrası kürsüye gelen Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başı rahmet ortası mağfiret, sonu da inşallah ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum.

Şehr-i Ramazan'ın ülkemiz, tüm Müslüman kardeşlerimiz ve tüm insanlığa hayırlı olmasını niyaz ediyorum.

Ecdadımızın bir şefkat ve adalet medeniyeti inşa ettiği bu topraklarda Ramazan'ın manevi atmosferi bu yıl maşallah bir başka yaşanıyor.

'SİYASİ HAYATIM BOYUNCA DAİMA GENÇLERLE YOL YÜRÜDÜM'

Halkımız birbiriyle daha fazla kaynaşıyor, kucaklaşıyor. Yaralar el birliğiyle sarılırken, ihtiyaç sahiplerine daha fazla el uzatılıyor. Bu çalışmaların bir çoğunda gençlerimiz büyük bir rol oynuyor.

Bu mübarek günleri gençlerimizin çok farklı şekilde ruhuna, manasına uygun bir şekilde idrak ettiklerini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sevgili genç kardeşlerim; bakınız şunu bugün bir kez daha tüm samimiyetimle yürekten ve gönülden ifade etmek isterim. Yarım asrı bulan siyasi hayatım boyunca daima gençlerle yol yürüdüm. Dava arkadaşlığı yapmaya değer verdim. Açıkçası bir siyasetçi olarak bundan onur duydum. Siz gençlerin coşkusu, enerjisi ve samimi desteği siyasi mücadelemizin her döneminde en büyük motivasyonumuz oldu.

Kazandığımız İBB seçimlerinde yanımızda en çok gençler vardı. Okuduğumuz bir şiirden dolayı cezaevine girerken bizi yolcu eden insan selinin arasında en çok gençler vardı. 14 Ağustos'ta AK Partimizi kurduğumuzda yanımızda en fazla gençler vardı.

'BİZİM TEK BİR GAYEMİZ VAR'

Hep söylediğim gibi bizim tek bir gayemiz var o da geride hayırla yad edilecek eserler bırakabilmek.

Küresel güç Türkiye için ilk günkü aşkla çalışmaya, son nefesimize kadar bu uğurda koşuşturmaya Rabbim imkan verdikçe milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya inşallah devam edeceğiz.

Sevgili gençler, çok değerli sporcularımız; Allah'a şükürler olsun Türkiye son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştiriyor. Savunma sanayiinden ticarete, sağlıktan spora her alan büyük bir gelişme yaşıyor. Türkiye'nin kalkınmasında ekonomik olarak yürümekte siz gençlerimiz çok önemli bir değere sahip. İHA'dan yapay zekaya bu topraklarda yetişen genç mühendis, araştırmacıların alın teri var. Savunma sanayimizdeki 3 bin 500'ü aşkın çalışan emek veren, ter döken gençlerle mülaki oldukça inanın göğsüm kabarıyor.

Gençlik merkezlerimizi ülkemize yaydık. Göreve geldiğimizde gençlik merkezi sayısı 9'du, bugün bu sayı 570'e yükseldi.

'YURTLARIMIZIN SAYISINI 190'DAN 875'E YÜKSELTTİK'

Yüksek öğrenim yurtlarımızın sayısını 190'dan aldık, 875'e yükselttik. 1 milyon yatak kapasitesine sahip modern yurtlarımızı öğrencilerimizin hizmetlerine sunduk. Genç arkadaşlarımızın ülkemize yön veren karar alma mekanizmalarında yer alması için seçilme yaşını önce 25'e ardından 18'e düşürdük.

Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. 81 ilimizin tamamına modern stadyumlar, yüzme havuzları, atletizm sahaları inşa ettik. Bugün spor kompleksi sayılarımız 4 bin 562'ye yükseldi. Kadın sporcularımızın katılımını özellikle teşvik ettik ve milli takımlardaki kadın sporcu oranını yüzde 75'in üzerine çıkardık. Siz gençlerin yanında olmaya, sizin önünüzü açmaya çalıştık çalışıyoruz.

