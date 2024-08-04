PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Gündemi sarsan başarı: Milli sporcumuz yüzmede tarihi bir başarıya imza attı

16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 14.45.27’lik derece ile Olimpiyat Oyunları’nda finale yükseldi. Genç sporcumuz, oyunlar tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmiş oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Gündemi sarsan başarı: Milli sporcumuz yüzmede tarihi bir başarıya imza attı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tokyo'da aldığı 13 madalyayı geçme hedefiyle Olimpiyat Oyunları'na giden Türkiye, tarihi bir başarı elde etti. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kuzey Tunçelli finalde yüzme hakkı kazandı.

PARİS'İ SALLAYAN TÜRK
Paris La Defense Arena'da 1500 metre serbest stil elemeleri gerçekleştirildi. Elemelerde 14.45.27'lik derece elde eden ve serisini açık ara önde tamamlayan milli sporcumuz, genel sıralamada 5. oldu. Henüz 16 yaşında olmasına karşın soğukkanlılığı ve yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kuzey Tunçelli, böylece finalde yüzme hakkını kazandı. Sporcumuz, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

FİNAL HEYECANI BUGÜN
Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu olan ve oyunlar öncesinde madalya almak istediğini dile getiren Tunçelli, bugün final heyecanı yaşayacak. Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları saat 19.37'de gerçekleştirilecek.

ALBAYRAK VEDA ETTİ
Milli sporcumuz şu ana kadarki performansını tekrarlamayı hedefliyor. 1500 metre serbest stil elemelerinde Kuzey Tunçelli ile aynı seride yarışan Emir Batur Albayrak ise 15.23.21'lik dereceyle 6. oldu. Milli sporcumuz genel sıralamada 23. olarak Paris'teki oyunlara da veda etti.
REKORTMEN BİR YÜZÜCÜ
Dün yapılan 1500 metre serbest stil elemelerinde finale kalan ve Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Kuzey Tunçelli'nin Türkiye şampiyonlukları bulunuyor. Tunçelli, milli takım seçmelerinde 15-16 yaş ve açık yaş Türkiye rekorları kırarak 2024 Paris vizesi almıştı. Tunçelli, "Benim için büyük bir gurur. Hedefim finalde de başarılı olmak" ifadesini kullandı.
En hızlı 8 sporcu arasına adını yazdıran Tunçelli, madalya mücadelesi verecek.
GÜNDEMİ SARSAN BAŞARI
Kuzey Tunçelli, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Genç sporcumuz sosyal medyada da gündeme oturdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hizbullah soykırımcı İsrail’i vuruyor! İsrail’in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı
Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?
Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya’dan dünyaya seslendi: Yiğit Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi
Vatikan’dan Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki LGBT dayatmaları ve Son Akşam Yemeği skandalına tepki
ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sıkı diyet: Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı detoks kampına katılacak!
Takvim sahada! Süper Kupa’da Beşiktaş’ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar
Gram altın tırmanışa geçti! Analistler yorumladı: 3 bin TL seviyesi görülebilir
Galatasaray yeni 8 numarasını buldu! İstanbul’a geliyor! İşte maliyeti
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Kupa finali sonrası Takvim.com.tr’ye konuştu: Transfer gelecek mi?
MİT’ten PKK/KCK’nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe: Türkiye’ye girerken enselendi!
Kartal’dan duble! Beşiktaş Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu... İşte atılan goller
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirildi | On binlerce kişi Filistin için Ayasofya Meydanı’nda tek yürek oldu
Instagram ve Facebook’taki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABD’li Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrail’den teşekkürü kaptı
Takvim.com.tr, Ayasofya’da! Binlerce kişi Filistin için meydanlara akın etti | İşte o anlar...
SON DAKİKA