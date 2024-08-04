Gündemi sarsan başarı: Milli sporcumuz yüzmede tarihi bir başarıya imza attı

Tokyo'da aldığı 13 madalyayı geçme hedefiyle Olimpiyat Oyunları'na giden Türkiye, tarihi bir başarı elde etti. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kuzey Tunçelli finalde yüzme hakkı kazandı.

PARİS'İ SALLAYAN TÜRK

Paris La Defense Arena'da 1500 metre serbest stil elemeleri gerçekleştirildi. Elemelerde 14.45.27'lik derece elde eden ve serisini açık ara önde tamamlayan milli sporcumuz, genel sıralamada 5. oldu. Henüz 16 yaşında olmasına karşın soğukkanlılığı ve yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kuzey Tunçelli, böylece finalde yüzme hakkını kazandı. Sporcumuz, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

FİNAL HEYECANI BUGÜN

Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu olan ve oyunlar öncesinde madalya almak istediğini dile getiren Tunçelli, bugün final heyecanı yaşayacak. Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları saat 19.37'de gerçekleştirilecek.

ALBAYRAK VEDA ETTİ

Milli sporcumuz şu ana kadarki performansını tekrarlamayı hedefliyor. 1500 metre serbest stil elemelerinde Kuzey Tunçelli ile aynı seride yarışan Emir Batur Albayrak ise 15.23.21'lik dereceyle 6. oldu. Milli sporcumuz genel sıralamada 23. olarak Paris'teki oyunlara da veda etti.

REKORTMEN BİR YÜZÜCÜ

Dün yapılan 1500 metre serbest stil elemelerinde finale kalan ve Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Kuzey Tunçelli'nin Türkiye şampiyonlukları bulunuyor. Tunçelli, milli takım seçmelerinde 15-16 yaş ve açık yaş Türkiye rekorları kırarak 2024 Paris vizesi almıştı. Tunçelli, "Benim için büyük bir gurur. Hedefim finalde de başarılı olmak" ifadesini kullandı.

En hızlı 8 sporcu arasına adını yazdıran Tunçelli, madalya mücadelesi verecek.

GÜNDEMİ SARSAN BAŞARI

Kuzey Tunçelli, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finale kaldıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Genç sporcumuz sosyal medyada da gündeme oturdu.