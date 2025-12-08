PODCAST CANLI YAYIN

Diploma davasında İmamoğlu'nun kilitlendiği an! Hakim "maddi usulsüzlüğü" sorunca tek kelime cevap veremedi

İBB'deki yolsuzluk çetesinin elebaşı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki diploma davasının üçüncü duruşmasında mahkeme heyeti ve savcılık makamını tehdit etmeye kalktı. İmamoğlu "19 yaşındaki Ekrem'i yargılamaya çalışıyorlar" diye şov yapmaya kalkınca dava hakimi geçiş belgesindeki "maddi usulsüzlüğü" sordu. Yalanı ortaya çıkan İmamoğlu soru karşısında kilitlendi... Cevap veremeyince yargıya parmak salladı.

İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan yolsuzluk ve ihale çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu, "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılandığı diploma davasında üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

İLK İKİ DURUŞMADA ŞOV YAPTI ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA YARGIYI TEHDİT ETTİ

İlk duruşmada mahkemeye bilgi ve belge sunmak yerine kitlesine oynayan İmamoğlu, ikinci duruşmada diploma sahtekarlığını savunamayınca salonu bahane etti.



Silivri'deki üçüncü duruşmada ise mahkeme heyetini ve savcılık makamını tehdit etmeye kalktı.

Belgelerle konuşmak yerine tehditlerle yol almaya çalışan İmamoğlu,"Bugün buraya suçlamaya geldim. Bu adaletsizliğe imza atan kişilerin bu salonlarda, adil yargı altında çatır çatır hesap vereceğinin altını çiziyorum" dedi.





HAKİM "MADDİ USULSÜZLÜĞÜ" SORDU... İMAMOĞLU CEVAP VEREMEDİ

İmamoğlu "19 yaşındaki Ekrem'i yargılamaya çalışıyorlar" diye şov yapmaya kalkınca dava hakimi geçiş belgesindeki bir usulsüzlüğü gündeme getirdi.

Hakim, "19 yaşındaki Ekrem ile ilgili bir soru soracağım. Geçiş sürecinde İstanbul Üniversitesi'ne maddi durumunuzla ilgili yazı yazmışsınız. Maddi durumunuz o zamanlar kötü müydü?" diye sordu.




YALANI ORTAYA ÇIKINCA KİLİTLENİP KALDI

Belgelerle tescillenen usulsüzlüğü ve yalanı ortaya çıkan İmamoğlu soru karşısında kilitlendi. Cevap veremeyince yine hakimi tehdit etti.

Tutuklu suç örgütü lideri, "Tüm dosyada bu mu dikkatinizi çekti, hâkim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız. Ben de önyargı oluşmaz ama ilk sorunuz bu olmamalıydı. Size tavsiyem, soruları sormadan önce iyi düşünmeniz, hâkim bey" dedi.



KKTC'DE PARTİLEDİ... İÜ'YE GEÇİŞTİ "DURUMUM YOK" DEDİ

Bilindiği üzere KKTC'de paralı kayıt yaptıracak, ev tutacak, hazırlık ve iki yıl okuyacak kadar parası olan İmamoğlu'nun yatay geçiş formuna "Ekonomik durumum iyi değil" yazdığı görülmüştü.

Müteahhidin temelinde yalan var! KKTCde partileyen İmamoğlu İstanbulda durumum yok dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpiliMüteahhidin temelinde yalan var! KKTCde partileyen İmamoğlu İstanbulda durumum yok dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpili

