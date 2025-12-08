





YALANI ORTAYA ÇIKINCA KİLİTLENİP KALDI



Belgelerle tescillenen usulsüzlüğü ve yalanı ortaya çıkan İmamoğlu soru karşısında kilitlendi. Cevap veremeyince yine hakimi tehdit etti.



Tutuklu suç örgütü lideri, "Tüm dosyada bu mu dikkatinizi çekti, hâkim bey? Çok kötü bir giriş yaptınız. Ben de önyargı oluşmaz ama ilk sorunuz bu olmamalıydı. Size tavsiyem, soruları sormadan önce iyi düşünmeniz, hâkim bey" dedi.