TBMM'deki bütçe mesaisinde Terörsüz Türkiye rüzgarı: Bahçeli ile DEM Partililer tokalaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , "'Terörsüz Türkiye', sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun görev alanında değildir, bu bir devlet projesidir. Devletin bütün ilgili kurumları, başta güvenlik kurumlarımız olmak üzere bu sürecin kazasız belasız yürütülmesi ve sonlandırılmasıyla ilgili olarak üst bir koordinasyonla görevlerini yerine getirmektedir." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (AA)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde 21 birleşim gerçekleştirildiğini, bütçenin 77 oturumda yaklaşık 240 saat müzakere edildiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu görüşmelerde komisyon üyelerimiz dahil olmak üzere 271 milletvekilinin toplamda 1353 kez söz talebi olmuş ve bu karşılanmıştır. Başka bir deyişle Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bulunan milletvekillerimizin yaklaşık yüzde 46'sı bu müzakerelere doğrudan katılım sağlayarak katkıda bulunmuştur. Komisyon Başkanımız, komisyon üyelerimiz başta olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunda katkı sunan bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Yoğun emekleriyle çalışmalara katkı sunan Meclis emekçilerimize de tebriklerimizi, teşekkürlerimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

TBMM'nin 28. Dönemi'nin, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çünkü Cumhuriyetimizin ilk asrı geride bırakılmış, 28. Dönem Meclisimiz ise ikinci asrın başlangıcını yapan bir Meclistir. Bu özelliğiyle fevkalade tarihi bir Meclis çalışmasını hep birlikte icra ediyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda dönemin ruhuna uygun yoğun çalışmalar gerçekleştirildiğini vurgulayan Kurtulmuş, TBMM'deki siyasi partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla Komisyonda ciddi tartışmaların yapıldığını, terörün ortadan kaldırılabilmesi için çok yönlü, çok katmanlı çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.

Komisyonda ilk olarak şehit aileleri ve gazilerin dinlendiğini, konuyla ilgili toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin alındığını anımsatan Kurtulmuş, dinleme faaliyetlerinin de geçen hafta itibarıyla sona erdirildiğini kaydetti.