Son dakika! Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploma davası 16 Şubat'a ertelendi

Son dakika haberi! İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan yolsuzluk ve ihale çetesinin lideri CHP'li Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Dava 16 Şubat'a ertelendi.

İBB'deki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan yolsuzluk ve ihale çetesinin lideri CHP'li Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

16 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Savcılık, önceki duruşmada sunduğu mütalaayı tekrar etti. İdare Mahkemesi'nde görülen İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davanın sonucunun beklenmesini talep etti. Duruşma 16 Şubat 2026 tarihine ertelendi. Duruşma bitiminde İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu fenalaştı ve hakime tepki gösterdi.

