Cevdet Yılmaz TBMM'de açıkladı: "Teklif tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir"

Tüm şehirlerimizi depremlere dirençli hale getirmeyi sürdüreceğiz. 2026 bütçesi istikrar ve refah bütçesidir.

2026 programımızın en kritik yılıdır. Yüksek kama değerli üretim, Ar-Ge ve girişimcilik bütçemizde yer almıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tekliflerinin sunumunu gerçekleştirdi.

Küresel enflasyonda gerileme gözlenmekle birlikte, henüz istenen seviyelere gelinememiştir.

Dünyanın ekonomik ve siyasi şartlarına göre kendimizi ayarlamak zorundayız.

2026 bütçesi emeği koruyan yaklaşımla hazırlandı. Dünya ekonomisinde gelişmekte olan ülkelerin payı artarken, G7 ülkelerinin payı azalmaktadır.

Genel kurul çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli selamlaştı. (AA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA)

Politik belirsizlikler kısmen azalsa da, halen yüksek seyretmektedir.

2026 yılında dış koşulların, önceki yıla göre daha destekleyici olacağını değerlendiriyoruz.

Türkiye ekonomisinde ılımlı ama daha istikrarlı bir büyüme sergilenmiştir.

Pandemi sonrası dönemde dünya %15,2 büyürken, Türkiye bunun iki kadar büyüme sergiledi.

Yıl sonu itibariyle kişi başı gelirimizin 17.748 dolara ulaşmasını, bu sayede yüksek gelir grubu ülkeler arasına girilmesini bekliyoruz.