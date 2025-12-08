PODCAST CANLI YAYIN

Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası

Özgür Suriye'nin birinci yılında Suriye'nin nasıl bir beladan kurtulduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı. Katil diktatör Esad'ın Doğu Guta için "Allah onların belasını versin. Katledilmeyi hak ediyorlar" dediği duyuldu. "Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar" diyen Esad bölgedeki camilere kin kustu. Dahası Esad ve danışmanı Luna eş-Şibl'in Putin'le dalga geçip "Botokslu" dediği anlar kayıtlarda mevcut. Bahse konu görüntüler üzerinde “çok gizli” ibaresi bulunan bir zarfın içinde bulundu. Kaydın sahibi Şibl ise şüpheli şekilde can verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası

Suriye geçtiğimiz yıl bugün 61 yıllık Baas rejimi ve yarım asırlık Esad ailesi zulmünden kurtuldu. Katil oğlu katil Beşar Esad, pılını pırtını toplayıp ardına bakmadan Moskova'ya kaçtı.

Zalim Beşar'ın devrilmesinin yıl dönümünde Suriye genelinde kutlamalar yapılırken Şam'daki camilerden şükür tekbirleri yükseldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi`nde "kardeşlik" mesajı verdi. Geçen yıl Şam`a girdiği askeri kıyafetle camiye gelmesi dikkat çekti.




SURİYE NASIL BİR BELADAN KURTULDU?

Özgür Suriye'nin birinci yılında Suriye'nin nasıl bir beladan kurtulduğunu gösteren görüntüler servis edildi.

Al Arabiya diktatör katil Esad'ın 2018 yılına ait konuşmalarının yer aldığı sızdırılmış görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Esad'ın gizli kayıtları çıktı



Esad'ın eski danışmanı Luna Şibl'e ait olduğu belirtilen kayıtlarda Baas diktatörünün Doğu Guta'da araç kullanırken yer aldığı görülüyor.



Esad'ın, iç savaşın en ağır katliamlarına sahne olan bölgede yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına küfür ettiği, Doğu Guta'daki insanları "toplumun en kötüsü" olarak niteleyip "Allah onların belasını versin. Katledilmeyi hak ediyorlar" dediği görülüyor.

Gutalılara kin kusan Esad'ın "Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar" diyerek halkı hedef alan sözler sarf ettiği duyuluyor. Yıkık ve virane haldeki bölgelerden geçerken kahkahalar attığı anlar yer alıyor.





PUTİN'LE ALAY ETTİLER: "BOTOKSLU"

Dahası Esad ve Şibl'in Putin'le alay ettiği anlar var.

Luna eş-Şibl, "Putin'in yüzdeki şişliği gördün mü? Bu dolgu maddesi onu çok ele veriyor" sözlerine karşın Esad, "Tamamen plastik cerrahi" yanıtını veriyor.





"GİZLİ İBARESİ" YAZAN ZARFTAN ÇIKTI

Söz konusu sızdırılmış videolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde, üzerinde "çok gizli" ibaresi bulunan bir zarfın içinde bulundu. Zarfın içinde ayrıca Esad'ın eski danışmanı Luna Şibl'e ait kişisel belgelerin de yer aldığı belirtildi.





GÖRÜNTÜLERİ KAYDA ALAN ŞİBL'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Öte yandan görüntüleri kayda alan Luna eş-Şibl'in Esad rejimi çökmeden hemen önce şüpheli bir şekilde can vermişti.

O dönem Şibl'in Rusya'ya gitme hazırlığında olduğu ancak seyahat prosedürleri askıya alındığı için gidemediği söylenmişti. Luna eş-Şibl'in Esad'ın ordusunda görev alan kardeşi Tuğgeneral Mulhem Şibl'in Haşdi Şabi militanları tarafından Şam'da tutuklanmıştı.

Dışişleri Bakanlığından 8 Aralık açıklaması: Suriyeyi en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğizDışişleri Bakanlığından 8 Aralık açıklaması: Suriyeyi en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz
Dışişleri Bakanlığı'ndan 8 Aralık açıklaması: "Suriye'yi en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz"
Diktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktıDiktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı
Diktatör Beşar Esad’ın ölüm makineleri! 70 binden fazla fotoğraf ortaya çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Türk Telekom
Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası
Futbolda bahis soruşturması: 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
İzmir'de çıplak ayaklı eylem! CHP'li belediye haklarını vermedi işçiler yarım gün iş bıraktı
İdefix
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
Asgari Ücret Komisyonu bu hafta toplanıyor! Hangi formüller masada?
Spikerlere uyuşturucu operasyonunun fitilini sosyal medya fenomeni ateşledi!
Barış Planı gerilimi! Trump Zelenskiy'i hedef aldı: "Biraz hayal kırıklığına uğradım"
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek
Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Kalbi olan izlemesin"
Tapuda yeni dönem başladı: Fırsatçıların vekalet oyunu bozuldu!
İstanbul Erkek Lisesi’nde kızlar isyanda: Zorbalık ve taciz buz dağının görünen yüzü
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede