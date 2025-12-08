Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası





Esad'ın, iç savaşın en ağır katliamlarına sahne olan bölgede yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına küfür ettiği, Doğu Guta'daki insanları "toplumun en kötüsü" olarak niteleyip "Allah onların belasını versin. Katledilmeyi hak ediyorlar" dediği görülüyor.



Gutalılara kin kusan Esad'ın "Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar" diyerek halkı hedef alan sözler sarf ettiği duyuluyor. Yıkık ve virane haldeki bölgelerden geçerken kahkahalar attığı anlar yer alıyor.