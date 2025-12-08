Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası
Özgür Suriye'nin birinci yılında Suriye'nin nasıl bir beladan kurtulduğunu gösteren görüntüler ortaya çıktı. Katil diktatör Esad'ın Doğu Guta için "Allah onların belasını versin. Katledilmeyi hak ediyorlar" dediği duyuldu. "Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar" diyen Esad bölgedeki camilere kin kustu. Dahası Esad ve danışmanı Luna eş-Şibl'in Putin'le dalga geçip "Botokslu" dediği anlar kayıtlarda mevcut. Bahse konu görüntüler üzerinde “çok gizli” ibaresi bulunan bir zarfın içinde bulundu. Kaydın sahibi Şibl ise şüpheli şekilde can verdi.
Suriye geçtiğimiz yıl bugün 61 yıllık Baas rejimi ve yarım asırlık Esad ailesi zulmünden kurtuldu. Katil oğlu katil Beşar Esad, pılını pırtını toplayıp ardına bakmadan Moskova'ya kaçtı.
Zalim Beşar'ın devrilmesinin yıl dönümünde Suriye genelinde kutlamalar yapılırken Şam'daki camilerden şükür tekbirleri yükseldi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi`nde "kardeşlik" mesajı verdi. Geçen yıl Şam`a girdiği askeri kıyafetle camiye gelmesi dikkat çekti.
Esad'ın gizli kayıtları çıktı
SURİYE NASIL BİR BELADAN KURTULDU?
Özgür Suriye'nin birinci yılında Suriye'nin nasıl bir beladan kurtulduğunu gösteren görüntüler servis edildi.
Al Arabiya diktatör katil Esad'ın 2018 yılına ait konuşmalarının yer aldığı sızdırılmış görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Esad'ın eski danışmanı Luna Şibl'e ait olduğu belirtilen kayıtlarda Baas diktatörünün Doğu Guta'da araç kullanırken yer aldığı görülüyor.
Esad'ın, iç savaşın en ağır katliamlarına sahne olan bölgede yıkılmış bir camiyle alay ettiği, bölge halkına küfür ettiği, Doğu Guta'daki insanları "toplumun en kötüsü" olarak niteleyip "Allah onların belasını versin. Katledilmeyi hak ediyorlar" dediği görülüyor.
Gutalılara kin kusan Esad'ın "Yiyecekleri yok ama camilere harcıyorlar" diyerek halkı hedef alan sözler sarf ettiği duyuluyor. Yıkık ve virane haldeki bölgelerden geçerken kahkahalar attığı anlar yer alıyor.
PUTİN'LE ALAY ETTİLER: "BOTOKSLU"
Dahası Esad ve Şibl'in Putin'le alay ettiği anlar var.
Luna eş-Şibl, "Putin'in yüzdeki şişliği gördün mü? Bu dolgu maddesi onu çok ele veriyor" sözlerine karşın Esad, "Tamamen plastik cerrahi" yanıtını veriyor.
"GİZLİ İBARESİ" YAZAN ZARFTAN ÇIKTI
Söz konusu sızdırılmış videolar Cumhurbaşkanlığı Sarayı içinde, üzerinde "çok gizli" ibaresi bulunan bir zarfın içinde bulundu. Zarfın içinde ayrıca Esad'ın eski danışmanı Luna Şibl'e ait kişisel belgelerin de yer aldığı belirtildi.
GÖRÜNTÜLERİ KAYDA ALAN ŞİBL'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Öte yandan görüntüleri kayda alan Luna eş-Şibl'in Esad rejimi çökmeden hemen önce şüpheli bir şekilde can vermişti.
O dönem Şibl'in Rusya'ya gitme hazırlığında olduğu ancak seyahat prosedürleri askıya alındığı için gidemediği söylenmişti. Luna eş-Şibl'in Esad'ın ordusunda görev alan kardeşi Tuğgeneral Mulhem Şibl'in Haşdi Şabi militanları tarafından Şam'da tutuklanmıştı.