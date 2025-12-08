Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday

KRİTİK EKSİKLER TAKIMI ZORLUYOR Galatasaray'da sahaya çıkamayacak isimler dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra Union SG maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay da forma giyemeyecek. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı kadroda yer almayacak. UEFA listesinde bulunmayan Kazımcan Karataş da Monaco karşısında oynayamayacak.

MONACO'DA DURUM BELİRSİZ Ev sahibi Monaco'da ise Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saati netleşecek. Sezonun önemli gol ayakları arasında yer alan Fati, Balogun, Ilenikhena ve Dier'in forma giyememe ihtimali Galatasaray adına avantaj oluşturabilir.

OKAN BURUK'UN SOL BEK ARAYIŞI Galatasaray'da sol bek bölgesi ciddi sorun yaratıyor. Eren Elmalı cezalı VE Kazımcan listede yok. Bu nedenle Okan Buruk'un kimi oynatacağı belirsizliğini koruyor. Jakobs kadroda yer alsa da ilk için tam anlamıyla hazır olmayabilir. Savunma hattını bozmak istemeyen Buruk'un Berkan Kutlu veya Barış Alper Yılmaz'ı sol bekte değerlendirmesi bekleniyor. Alternatif senaryoda Mario Lemina stoper oynarsa Roland Sallai'nin sol beke kaydırılması ihtimali de bulunuyor.

OSIMHEN'İN GOL SERİSİ SÜRÜYOR Victor Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste 8 maçta da gol atmayı başardı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 6 gol atan Nijeryalı yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da fileleri havalandırdı ve toplamda 12 gole ulaşarak dikkat çekti.