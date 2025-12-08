Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, altıncı hafta mücadelesinde Monaco'ya konuk olacak. Sarı kırmızılılar, zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak kalan maçları öncesi hem puan hem de moral olarak üst seviyelere çıkmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk, sol bek krizinin yaşandığı randevu öncesi 11'ini belirledi. İşte detaylar...
Son maçında Union SG'ye evinde 1-0 yenilen Galatasaray, 3 puan parolasıyla Monaco deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılılar lig liderliğini sürdürürken yakaladığı morali Fransa'da devam ettirmeyi hedefliyor.
GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MONACO DEPLASMANINDA
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda Fransa Ligi temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Mücadele, Monako Prensliği'ndeki II. Louis Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
GALATASARAY 9 PUANLA 14. SIRADA
Sarı-kırmızılılar, beşinci haftayı 9 puanla tamamladı ve altıncı haftaya 14. sırada girdi. Avrupa serüvenine Eintracht Frankfurt deplasmanında alınan 5-1'lik mağlubiyetle başlayan Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etmiş, Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenmişti. Geçen hafta ise Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, ilk 8 hedefini sürdürmek için Monaco'dan galibiyetle dönmek istiyor.
KRİTİK EKSİKLER TAKIMI ZORLUYOR
Galatasaray'da sahaya çıkamayacak isimler dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra Union SG maçında kırmızı kart gören Arda Ünyay da forma giyemeyecek. Bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ile Metehan Baltacı kadroda yer almayacak. UEFA listesinde bulunmayan Kazımcan Karataş da Monaco karşısında oynayamayacak.
MONACO'DA DURUM BELİRSİZ
Ev sahibi Monaco'da ise Ansu Fati, George Ilenikhena, Folarin Balogun, Denis Zakaria, Christian Mawissa ve Eric Dier'ın durumları maç saati netleşecek. Sezonun önemli gol ayakları arasında yer alan Fati, Balogun, Ilenikhena ve Dier'in forma giyememe ihtimali Galatasaray adına avantaj oluşturabilir.
OKAN BURUK'UN SOL BEK ARAYIŞI
Galatasaray'da sol bek bölgesi ciddi sorun yaratıyor. Eren Elmalı cezalı VE Kazımcan listede yok. Bu nedenle Okan Buruk'un kimi oynatacağı belirsizliğini koruyor. Jakobs kadroda yer alsa da ilk için tam anlamıyla hazır olmayabilir. Savunma hattını bozmak istemeyen Buruk'un Berkan Kutlu veya Barış Alper Yılmaz'ı sol bekte değerlendirmesi bekleniyor. Alternatif senaryoda Mario Lemina stoper oynarsa Roland Sallai'nin sol beke kaydırılması ihtimali de bulunuyor.
OSIMHEN'İN GOL SERİSİ SÜRÜYOR
Victor Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste 8 maçta da gol atmayı başardı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 6 gol atan Nijeryalı yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da fileleri havalandırdı ve toplamda 12 gole ulaşarak dikkat çekti.
SANE FORM GRAFİĞİNİ YÜKSELTTİ
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de 15 maçta 5 gol atan Sane, Şampiyonlar Ligi'nde henüz gol katkısı yapamadı. Son iki lig maçını boş geçmeyen tecrübeli oyuncu, Monaco karşısında Osimhen ve Barış Alper ile hücum hattının en önemli parçalarından biri olacak.
MONACO'DA İSTİKRAR SORUNU
Teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetimindeki Monaco, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Ligue 1'de 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan ekip, son 5 maçında sadece 1 kez kazanabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Monaco, topladığı 6 puanla 23. sırada yer alıyor.
ESKİ TAKIMLARINA KARŞI OYNAYAMAYACAKLAR
Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo, sakatlıkları nedeniyle eski takıına karşı forma giyemeyecek. Fildişili oyuncu II. Louis Stadı'na dönüş fırsatını kaçıracak.
II. LOUIS STADI'NIN GALATASARAY TARİHİNDEKİ YERİ
II. Louis Stadı, Galatasaray tarihinin en özel zaferlerinden birine sahne oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 25 Ağustos 2000'de Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı kazandı. Bu tarihi başarı, kulübün hafızasında önemli bir yer tutuyor.
EFSANE GOLLER UNUTULMUYOR
Cevat Prekazi'nin 1989'daki yaklaşık 40 metreden attığı frikik golü ve Gheorghe Hagi'nin 2000 yılında yine Monaco karşısında uzak mesafeden kaydettiği jeneriklik gol, Galatasaray tarihine iz bırakan anılar arasında yer alıyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Sallai (Jakobs), Abdülkerim, Sanchez, Sara, İlkay, Torreira, Barış, Sane, Osimhen