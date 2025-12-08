Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Antalya'nın Serik ilçesinde saat 13.21'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu!



Sarsıntı yerin 28.25 km derinliğinde gerçekleşti. Antalya'nın çevresindeki iller de sallandı.



"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasını yaptı.