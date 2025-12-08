PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: Antalya Serik'te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2

SON DAKİKA HABERİ | Van'dan sonra Antalya sallandı... Antalya'nın Serik ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 28.25 km derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Deprem Akdeniz Bölgesi'ndeki illerden de hissedildi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5.2 olarak servis etti. Öte yandan AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe açıklama geldi. Saha tarama çalışmalarının başladığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Antalya'nın Serik ilçesinde saat 13.21'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem oldu!


Sarsıntı yerin 28.25 km derinliğinde gerçekleşti. Antalya'nın çevresindeki iller de sallandı.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasını yaptı.




Depreme dair detaylar şu şekilde:

Antalya'da hissedilen bir deprem oldu


Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Serik (Antalya)

Tarih:2025-12-08

Saat:13:21:35 TSİ

Enlem:37.15444 N

Boylam:30.85556 E

Derinlik:28.25 km


"ÇOK KÖTÜ SALLANDIK"

Depreme yakalanan bir grup yapı ustası "Çok kötü sallandık, bina gitti geldi" dedi.





VAN'DA 4.6'LIK DEPREM

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

