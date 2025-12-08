İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

BİR POLİS AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ederken çıkan çatışmada şüphelilerden R.A. (35) etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucu Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."