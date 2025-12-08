PODCAST CANLI YAYIN

Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis ağır yaralandı

İstanbul Çekmeköy’de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda içeriden polis ekiplerine ateş açıldı. Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralanırken hastanede tedavi altına alındı. Çatışmada saldırgan R.A. (35) öldürülürken Ç.A. ve C.A. ise sağ olarak yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis ağır yaralandı

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

BİR POLİS AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisi devam ederken çıkan çatışmada şüphelilerden R.A. (35) etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"08.12.2025 Pazartesi Günü saat 7.30 sıralarında Emniyet ekipleri, Çekmeköy İlçesi Aydınlar mahallesi Adnan Kahveci caddesi üzerinde bulunan bir eve narkotik arama amaçlı baskın düzenlemiştir. Operasyon sırasında evin içinden emniyet ekiplerine ateş açılmıştır.

Açılan ateş sonucu Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurumuz Emre Albayrak yaralanmıştır.

Saldırıda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Polis memurumuzun hastanedeki tedavisi sürmektedir.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştiren R.A.(35) öldürülmüş, Ç.A. ve C.A. sağ olarak ele geçirilmiştir."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Türk Telekom
Asgari Ücret Komisyonu bu hafta toplanıyor! Hangi formüller masada?
Spikerlere uyuşturucu operasyonunun fitilini sosyal medya fenomeni ateşledi!
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
İdefix
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek
Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Kalbi olan izlemesin"
Tapuda yeni dönem başladı: Fırsatçıların vekalet oyunu bozuldu!
İstanbul Erkek Lisesi’nde kızlar isyanda: Zorbalık ve taciz buz dağının görünen yüzü
Başkan Erdoğan ile terörist Abdi görüşecek yalanı çöktü: İletişim Başkanlığı oyunu bozdu!
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş A Haber'e konuştu
Kim Milyoner Olmak İster'e sosyal medya fenomeni Sevinç Parlak konuk oldu!
Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Terör örgütü SDG’den Esad’a hizmet! Devrim kutlamalarına tam yasak
Adli emanet soygununda 10 gözaltı! Erdal Timurtaş'ın kaynanası, kayınpederi ve altınları çalmaya yardım eden o kişi listede
Zihninde silah bırakmayan PKK'lılar... Öcalan'ın sekretaryası Zeki Bayhan'dan zehirli dil! İmralı'da "iyi polis kötü polis" oyunu mu?
Rafa Silva oynayacak mı? Sergen Yalçın'dan Gaziantep FK maçı kararı