Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yeni hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Hafta sonu İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde görülen sağanak sonrası sıcaklıklar mevsim normallerine geriledi. Yeni haftayla birlikte yağışların bazı bölgelerde kuvvetleneceği belirtiliyor. Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı da yayınlandı. Peki İstanbul'da bugün yağış var mı? İşte il il hava durumu raporu
Giriş Tarihi: 08.12.2025 07:29