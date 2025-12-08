Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek

Birçok Bölgede Yağış Bekleniyor

Tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleriyle birlikte Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa dışında) ve Giresun çevrelerinin aralıklarla yağış alacağı tahmin ediliyor.