Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yeni hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Hafta sonu İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde görülen sağanak sonrası sıcaklıklar mevsim normallerine geriledi. Yeni haftayla birlikte yağışların bazı bölgelerde kuvvetleneceği belirtiliyor. Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı da yayınlandı. Peki İstanbul'da bugün yağış var mı? İşte il il hava durumu raporu

Giriş Tarihi: 08.12.2025 07:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye yeni hafta ile birlikte yağışlı bir hava sisteminin etkisi altına girecek.

Birçok Bölgede Yağış Bekleniyor

Tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleriyle birlikte Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa dışında) ve Giresun çevrelerinin aralıklarla yağış alacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, iç kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Doğu Anadolu'nun kuzey ile doğu bölgelerinde ve Giresun'un yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde olacağı bildirildi.

Meteoroloji, Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Sıcaklıklarda Düşüş Başlıyor

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerine yakın seyredeceği, diğer bölgelerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.