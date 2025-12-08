Suriye'deki devrimin birinci yılında Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı!

Hastanede görev yaptığı dönemde çok sayıda yaralıyı tedavi ettiklerini anlatan Ömer, "Sivil, asker (muhalifler) hatta biz sağlık çalışanları hepimiz hedef alınıyorduk. Hastanelerimiz bombalanıyordu. Buna rağmen bugün buraya dönüşümüz bizim için büyük bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Suriyeli sağlık çalışanı Nebil Şeyh Ömer de Suriye 'nin özgürleştirilmesinin kendisi için "umut ve adaletin geri gelişi" anlamına geldiğini söyledi.

Kutlamalar sırasında bazı vatandaşlar namaz kıldı. (AA)

Operasyonun ilk günlerinde Halep'in muhaliflerin kontrolüne geçmesinin tüm ülke için büyük bir umut verdiğini dile getiren Ömer, özgürleştirilmiş Halep'e yeniden adım attığı anda yoğun duygular yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalıştığım hastanenin önünde durduğumda ne inebildim ne yaklaşabildim. Çok zordu. Gözümün önünden şehit düşen doktorlarımız, sağlıkçılarımız, çalışanlarımız geçti. Bu yüzden hissettiğimiz duygu hem zaferdi hem de derin bir hüzün. Keşke bugün arkadaşlarımız da burada olabilseydi."

Suriye'nin özgürleştirilmesi kapsamında yıllar önce çalıştığı hastaneyi yıkılmış halde görmenin kendisini derinden etkilediğini belirten Ömer, şöyle devam etti:

"8 yıl sonra tekrar bu binanın önüne geldik. Rus uçaklarının hastaneyi bombalamasını anmak için burada durduk. Mahallelere, sokaklara geri döndük. Bu, özellikle sağlık sektöründe çalışan bizler için çok büyük bir anlam taşıyordu."

"BUGÜN DEVRİM BAYRAĞI SERBESTÇE DALGALANIYOR"

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde, 2011'de başlayan barışçıl halk gösterilerinin öncülerinden aktivist Asid Paşa da kentte yıllar sonra yeniden yükselen "devrim bayrağını binlerce şehidin fedakarlığının bir sembolü" olarak gördüklerini söyledi.

Halep'te doğup büyüdüğünü ve Ekonomi-İşletme Fakültesi mezunu olduğunu ifade eden Paşa, 18 Mart 2011'de Halep'teki Hudeyfe bin Yeman Camisi'nde başlayan ilk gösteriyi organize ettiği için devrik rejim unsurlarınca gözaltına alındığını aktardı.