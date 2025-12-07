Hangisi daha ağırdır? 10 kg, 10 okka, 10 dirhem...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.

Hangisi daha ağırdır?

A- 10 KİLOGRAM DEMİR

B-10 LİTRE PAMUK

C-10 OKKA ŞEKER

D-10 DİRHEM ÇEKİRDEK

CEVAP: C