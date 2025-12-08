Başkan Erdoğan özgür Suriye'nin 1. yıl dönümünü kutladı! "Toprak bütünlüğü" vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Suriye'nin 1. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, "Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Öte yandan "toprak bütünlüğü" vurgusu SDG'ye ve ayrılıkçı diğer gruplara mesaj olarak değerlendiriliyor.
Suriye geçtiğimiz yıl bugün 61 yıllık Baas rejiminden kurtulup özgürlüğüne kavuştu. Katil oğlu katil Beşar Esad, pılını pırtını toplayıp ardına bakmadan Moskova'ya kaçtı.
Zalim Beşar'ın devrilmesinin yıl dönümünde Suriye genelinde kutlamalar yapılırken Şam'daki camilerden şükür tekbirleri yükseldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejimin yıkılışının yıl dönümünde, sabah namazını kıldığı Emevi Camisi`nde "kardeşlik" mesajı verdi. Geçen yıl Şam`a girdiği askeri kıyafetle camiye gelmesi dikkat çekti.
ŞAM'A TEBRİK MESAJI
Suriye'deki devrime en büyük desteği isimlerden biri olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hürriyetin 1. yıl dönümünü vesilesiyle Şam'a tebrik mesajı gönderdi.
Erdoğan, "Yıllar süren bir zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyeli kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturan 8 Aralık Devrimi'nin 1'inci yılını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"HER TÜRLÜ ZORLU, SABOTAJ GİRİŞİMİ VE KIŞKIRTMALARA RAĞMEN..."
"Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olan kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" şu ifadeleri kullandı:
8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nde kardeş Suriye halkına Türkiye'nin en kalbî selam ve muhabbetlerini iletiyorum.
Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz.
Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
SDG VE AYRILIKÇI GRUPLARA MESAJ
Başkan Erdoğan'ın tebrik mesajında "Suriye'nin toprak bütünlüğü" vurgusu SDG'ye ve ayrılıkçı diğer gruplara mesaj olarak yorumlandı.
Türkiye'nin her koşulda Suriye'yi destekleyeceği vurgulandı.