Van’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe yol açarken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy sarsıntının sığ odaklı olduğu için daha şiddetli hissedildiğini belirterek “Büyük bir deprem beklemem” değerlendirmesinde bulundu.
Van'ın Tuşba ilçesinde, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, 07 Aralık 2025 saat 22.17'de kaydedildi.
Depremin 38.80417 kuzey enlemi, 43.52417 doğu boylamı koordinatlarında oluştuğu belirtilirken, derinliğinin 6.11 kilometre olduğu açıklandı.
Bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerin saha çalışmaları sürüyor.
AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.
ŞÜKRÜ ERSOY MEYDANA GELEN DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, depremin özelliklerine ve bölgenin geçmiş sismik hareketliliğine dikkat çekti.
"SIĞ OLDUĞU İÇİN DAHA FAZLA HİSSEDİLDİ"
Prof. Dr. Ersoy, depremin bilinen bir yüzey fayı üzerinde gerçekleşmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Görünür bir fay üstünde yer almıyor. Bu depremlerde yeryüzünde görülmez. Çok büyük bir depremde değil. Derinde görülürler. 5.7 km görülüyor bu deprem. Çok sığ olduğu için daha şiddetli hissedilebilir. Bu durum zemine bağlı. Deprem büyüklüğünden ziyade çevre koşulları bunu etkiler. Van Gölü'nün kuzeyine baktığımızda 1976'da yıkıcı bir deprem vardı. 2011'deki ise Erciş ilçesinde önemli bir hasar yapmıştı. Bu depreme baktığımızda büyük bir deprem beklemem."