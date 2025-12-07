Van’da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

A Haber ekran görüntüsü

"SIĞ OLDUĞU İÇİN DAHA FAZLA HİSSEDİLDİ"

Prof. Dr. Ersoy, depremin bilinen bir yüzey fayı üzerinde gerçekleşmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Görünür bir fay üstünde yer almıyor. Bu depremlerde yeryüzünde görülmez. Çok büyük bir depremde değil. Derinde görülürler. 5.7 km görülüyor bu deprem. Çok sığ olduğu için daha şiddetli hissedilebilir. Bu durum zemine bağlı. Deprem büyüklüğünden ziyade çevre koşulları bunu etkiler. Van Gölü'nün kuzeyine baktığımızda 1976'da yıkıcı bir deprem vardı. 2011'deki ise Erciş ilçesinde önemli bir hasar yapmıştı. Bu depreme baktığımızda büyük bir deprem beklemem."