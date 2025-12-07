Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.

Hangisi Nobel Barış Ödülü'nü kazanmamıştır?

A- BARACK OBAMA

B- NELSON MANDELA

C- YASER ARAFAT

D-MAHATMA GANDİ

CEVAP: D