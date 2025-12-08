İzmir'de çıplak ayaklı eylem! CHP'li belediye haklarını vermedi işçiler yarım gün iş bıraktı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK'te aylardır ödenmeyen haklar, işten çıkarılanlar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve haksız uygulamalar nedeniyle çıplak ayaklı eyleme imza attı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaş krizi: 33 bin işçi yarım gün iş bırakıyor!
İŞÇİLER HAKKINI ALAMADI
CHP'li yönetiminin çöpe ve hizmetsizliğe mahkum ettiği İzmir'de işçiler de haklarını alamıyor.
33 BİN İŞÇİ YARIM GÜN İŞ BIRAKTI
Son olarak belediye 33 bin işçinin kasım ayı maaşlarını ek ödenekler olmadan hesaplarına yatırıldı. Duruma tepki gösteren işçiler yarım gün iş bırakma kararı aldı.
İŞÇİLER ÇIPLAK AYAKLA SOKAKLARA İNDİ
Çıplak ayaklarıyla sokaklara çıkan işçilerin cuma gününe kadar farklı eylemler yapacağı bildirildi.
İşçiler verilmeyen hakları için sendika binasından Basmane Meydanı'na çıplak ayakla yürüdü.