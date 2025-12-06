Yasemin Şefkatli bir anda kendini yere attı! Kamera kaydı görenleri şaşırttı

2021 yılında ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Şefkatli, Ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Şefkatli, son paylaşımında yaşadığı uykusuzluk krizini ve psikolojik olarak ne kadar zorlandığını mizahi bir şekilde dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya Yasemin Şefkatli, günlerdir uykusuzlukla mücadele ettiğini belirterek, takipçilerine oldukça samimi bir paylaşım yaptı.