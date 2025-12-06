PODCAST CANLI YAYIN

Yasemin Şefkatli bir anda kendini yere attı! Kamera kaydı görenleri şaşırttı

İkiz annesi Yasemin Şefkatli, uykusuzlukla mücadelesini mizahi bir dille paylaştı. Günlerdir uykusuz kalan Şefkatli, göz altlarındaki morlukları ve psikolojik olarak yaşadığı zorlukları takipçileriyle samimi bir şekilde paylaştı. “Vampir oluyorum galiba” diyen Şefkatli’nin yayınladığı kamera kaydı görenleri şaşırttı.

Yasemin Şefkatli bir anda kendini yere attı! Kamera kaydı görenleri şaşırttı

2021 yılında ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Şefkatli, Ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Şefkatli, son paylaşımında yaşadığı uykusuzluk krizini ve psikolojik olarak ne kadar zorlandığını mizahi bir şekilde dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medya

Yasemin Şefkatli, günlerdir uykusuzlukla mücadele ettiğini belirterek, takipçilerine oldukça samimi bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İkiz bebeklerin uykusuz geçirdiği günlerin ardından Şefkatli, Instagram'da şu ifadeleri kullandı: "Yatak ses çıkarıyor diye kendimi yere atmam. Psikolojim bozuk galiba birkaç gündür, vampir oluyorum galiba. Göz altlarım iflas etmiş. 3 günde toplam 10 saat uyumuşuzdur. Biz iki gündür birbirimize yapışık yaşıyoruz ve hiç uyumuyoruz geceleri. Böyle bir büyüme atağı geçiriyoruz herhalde"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oğullarının odasındaki kamera kayıtlarını takipçileriyle paylaşan Şefkatli'nin bir anda kendisini yere atması izleyenleri şaşırtırken ikiz annesi olmanın zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...

