Yasemin Şefkatli bir anda kendini yere attı! Kamera kaydı görenleri şaşırttı
İkiz annesi Yasemin Şefkatli, uykusuzlukla mücadelesini mizahi bir dille paylaştı. Günlerdir uykusuz kalan Şefkatli, göz altlarındaki morlukları ve psikolojik olarak yaşadığı zorlukları takipçileriyle samimi bir şekilde paylaştı. “Vampir oluyorum galiba” diyen Şefkatli’nin yayınladığı kamera kaydı görenleri şaşırttı.
2021 yılında ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen Şefkatli, Ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına almıştı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Şefkatli, son paylaşımında yaşadığı uykusuzluk krizini ve psikolojik olarak ne kadar zorlandığını mizahi bir şekilde dile getirdi.
Yasemin Şefkatli, günlerdir uykusuzlukla mücadele ettiğini belirterek, takipçilerine oldukça samimi bir paylaşım yaptı.
İkiz bebeklerin uykusuz geçirdiği günlerin ardından Şefkatli, Instagram'da şu ifadeleri kullandı: "Yatak ses çıkarıyor diye kendimi yere atmam. Psikolojim bozuk galiba birkaç gündür, vampir oluyorum galiba. Göz altlarım iflas etmiş. 3 günde toplam 10 saat uyumuşuzdur. Biz iki gündür birbirimize yapışık yaşıyoruz ve hiç uyumuyoruz geceleri. Böyle bir büyüme atağı geçiriyoruz herhalde"
Oğullarının odasındaki kamera kayıtlarını takipçileriyle paylaşan Şefkatli'nin bir anda kendisini yere atması izleyenleri şaşırtırken ikiz annesi olmanın zorluklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
İşte Yasemin Şefkatli'nin o paylaşımı...