İtalya’da romantik kaçamak: Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan yeni kare

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile DJ sevgilisi Faruk Sabancı, İtalya’da geçirdikleri tatilden özel anlarını paylaştı. Çiftin samimi pozları kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu ve takipçilerinden yoğun beğeni topladı.

Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizilerindeki performansıyla tanınan Esra Bilgiç, son dönemde özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kaynak: Sosyal medya

Bilgiç, bir süredir birlikte olduğu DJ Faruk Sabancı ile mutlu ilişkisini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Kaynak: Sosyal medya

Aşk Dolu Pozlar Gündem Oldu 💑

Çift, romantik tatillerine bir yenisini daha ekleyerek bu kez rotalarını İtalya'ya çevirdi. Seyahat boyunca birlikte vakit geçiren ikili, aşk dolu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.

Kaynak: Sosyal medya

Paylaşılan fotoğraflar, takipçileri tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, çiftin keyifli anları sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya

Takipçileri Bilgiç'in paylaşımına "Çok yakışıyorsunuz çifte kumrularım", "Rabbim mutluluğunuzu hiç bozmasın inşallah" yorumlarında bulundu.

Kaynak: Sosyal medya

İşte Esra Bilgiç ile DJ sevgilisi Faruk Sabancı'nın tatil pozu...

