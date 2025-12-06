İtalya’da romantik kaçamak: Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı’dan yeni kare

Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizilerindeki performansıyla tanınan Esra Bilgiç , son dönemde özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kaynak: Sosyal medya

Bilgiç, bir süredir birlikte olduğu DJ Faruk Sabancı ile mutlu ilişkisini gözler önüne sermeye devam ediyor.