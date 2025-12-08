"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha

"KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLSİN" DEDİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU Kurultaydan önce "Kemal Kılıçdaroğlu partiden ihraç edilmeli" şeklinde paylaşım yapan Güldem Atabay da yeni MYK'ya "Genel Başkan Yardımcısı" olarak girdi. CHP 'li Barış Yarkadaş bu duruma "Sonra da "Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i arayıp niye tebrik etmedi" teraneleri" paylaşımıyla tepki gösterdi.

Dahası yeni MYK'da üstlendiği görevin tanımını bilmeyen Genel Başkan Yardımcıları da mevcut. Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, kendini "seçim ve parti içi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı" olarak tanıttı. Ancak Özel'in yeni MYK'sında hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Gökçe Gökçen görevlendirilmişti.







TEKİN'DEN "ARINALIM" DİYEN 10 VEKİLE DESTEK: SUSAN VEKİLLER ÇÜRÜMENİN ORTAĞIDIR



CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin de CHP milletvekillerine çağrı yaptı.



"Siyasi ikballeriniz uğruna partinin ve kurulların değerlerinin yozlaşmasına asla göz yummayın; susmak suça ortak olmaktır, susmayın!" diyen Tekin, "Aziz İhsan Aktaş'ın genel başkan ve yardımcılara meydan okuyarak yaptığı suçlamalara ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun trollerine hedef göstermelerine kayıtsız kalmak, parti kültürünü çürütmektedir; bu yozlaşmadan rahatsız olan sadece 10 milletvekili varsa, diğerleri sessizlikleriyle bu çürümenin ortağıdır" değerlendirmesinde bulundu.



KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN SALDIRILARI GENEL MERKEZ FİNANSE ETTİ



CHP'li Tekin, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıların genel merkezin bilgisi, yönlendirmesi ve finansmanı ile gerçekleştiğini iddia etti, vekillere de "Hiç mi rahatsız değilsiniz?" sorusunu yöneltti.



Şu ifadeleri kullandı:



Vekillik, genel merkezin politikalarını koşulsuz onaylamak, noterlik yapmak değildir; CHP vekilleri, hesap soran, etik değerleri savunan ve parti içi yozlaşmaya meydan okuyan olmalıdır.

Artık sadece sembolik alanlarda değil, her köşede cesur ve sorumlu, partinin vekili olma sorumluluğuyla muhalefet yapmanın zamanıdır!













