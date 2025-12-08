"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
CHP'nin yeni A Takımı Özgür Özel'in arınamadığını gösterirken ismi iddianamelerde geçen "Eko"sistemin kilit aktörleri partinin karar organlarında yer aldı. CHP İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin - Ensar Aytekin kavgasının kameramanı Evrim Rızvanoğlu ve "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyen Güldem Atabay genel başkan yardımcısı oldu. Bu tablo sonrası parti içi muhalefet ile Genel Merkez köprüleri attı. Bazı partililer Silivri tahakkümüne isyan edip "mücadele" sinyali verdi. Gürsel Tekin'den ise yeni bir arınma çağrısı geldi. Tekin,"10 vekil dışında susanlar çürümenin ortağıdır" dedi.
28-30 Kasım'da gerçekleştirilen Kurultay'da PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Özgür Özel'in açıkladığı A Takımı ise CHP'nin "arınamadığının" göstergesi oldu.
"ARINALIM" ÇAĞRILARI İŞE YARAMADI
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı vekillerin "arınalım" dediği "Eko"sistemin kilit isimleri partinin karar organlarında yine yer aldı.
İsimleri İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde geçen Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat yine Özgür Özel'in A Takımına girdi. İdari ve Mali İşlere Özgür Karabat'ın bakacağı bildirilirken Medya ve Halkla İlişkiler yine Burhanettin Bulut'ta kaldı. Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilere ise İmamoğlu'nun danışmanı Serkan Özcan görevlendirildi. CHP Parti Sözcüsü de değişti. Deniz Yücel'in yerine Zeynel Emre getirildi.
"İMAMOĞLU'NUN BELİRLEDİĞİ İSİMLERE KARŞI MÜCADELE EDECEĞİM"
Yeni MYK'nın netleşmesi sonrası parti içi muhalefet ve Genel Merkez arasındaki ipler gerildi.
Eski PM üyesi Ali Haydar Fırat, benimsenen politikaları sert sözlerle eleştirdi. Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki hakimiyetini açığa vuran Fırat, "Ekrem Bey'in belirlediği isimler partinin daha liberal bir noktaya doğru kaymasını sağlayabilir. Partimin sağ bir siyaset tercih etmesini doğru bulmam. Buna karşı mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.
"ARAMIZDA BİR POLİTİK AYRIŞMA OLDU"
Fırat, partisinin yanlış bir politikas izlediğinin altını çizerek "İmralı'ya gitme konusunda elimizi taşın altına koymamız gerekirdi. Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde Meclis'te yer almalı ve karşılamalıydık. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlere parti yönetiminin sessiz kalmasını kabul etmediğimi de söylemiştim. Aramızda bir politik ayrışma oldu" dedi.
Özgür Özel'in yeni A Takımı'nda yer alan iki isim ise tüm dikkatleri üzerine topladı.
Kısa süre önce DEVA Partisi'nden CHP'ye geçen Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun yeni MYK'ya dahil edildi. Rızvanoğlu, Ensar Aytekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında Gürsel Tekin'le yaşadığı tartışmayı kameraya almasıyla biliniyor.
Gürsel Tekin'i parti tabanına linç ettirmeye kalkan Rızvanoğlu'nun MYK'ya dahil edilmesi, "Kameraman vekile ödül" yorumlarına da beraberinde getirdi.
"KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLSİN" DEDİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Kurultaydan önce "Kemal Kılıçdaroğlu partiden ihraç edilmeli" şeklinde paylaşım yapan Güldem Atabay da yeni MYK'ya "Genel Başkan Yardımcısı" olarak girdi.
CHP'li Barış Yarkadaş bu duruma "Sonra da "Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i arayıp niye tebrik etmedi" teraneleri" paylaşımıyla tepki gösterdi.
Dahası yeni MYK'da üstlendiği görevin tanımını bilmeyen Genel Başkan Yardımcıları da mevcut.
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, kendini "seçim ve parti içi hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı" olarak tanıttı. Ancak Özel'in yeni MYK'sında hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Gökçe Gökçen görevlendirilmişti.
TEKİN'DEN "ARINALIM" DİYEN 10 VEKİLE DESTEK: SUSAN VEKİLLER ÇÜRÜMENİN ORTAĞIDIR
CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin de CHP milletvekillerine çağrı yaptı.
"Siyasi ikballeriniz uğruna partinin ve kurulların değerlerinin yozlaşmasına asla göz yummayın; susmak suça ortak olmaktır, susmayın!" diyen Tekin, "Aziz İhsan Aktaş'ın genel başkan ve yardımcılara meydan okuyarak yaptığı suçlamalara ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun trollerine hedef göstermelerine kayıtsız kalmak, parti kültürünü çürütmektedir; bu yozlaşmadan rahatsız olan sadece 10 milletvekili varsa, diğerleri sessizlikleriyle bu çürümenin ortağıdır" değerlendirmesinde bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN SALDIRILARI GENEL MERKEZ FİNANSE ETTİ
CHP'li Tekin, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıların genel merkezin bilgisi, yönlendirmesi ve finansmanı ile gerçekleştiğini iddia etti, vekillere de "Hiç mi rahatsız değilsiniz?" sorusunu yöneltti.
Şu ifadeleri kullandı:
Vekillik, genel merkezin politikalarını koşulsuz onaylamak, noterlik yapmak değildir; CHP vekilleri, hesap soran, etik değerleri savunan ve parti içi yozlaşmaya meydan okuyan olmalıdır.
Artık sadece sembolik alanlarda değil, her köşede cesur ve sorumlu, partinin vekili olma sorumluluğuyla muhalefet yapmanın zamanıdır!