Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
Trendyol Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, oyun direncini artıracak ve orta saha düzenini sağlayabilecek bir isim arayışında. Hedef ise İngiltere. İşte detaylar...
15. haftada Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak Trabzonspor'un gerisine düşerek üçüncü sıraya yerleşen Fenerbahçe'de kadronun güçlenmesi adına her şey yapılıyor. Başkan Saadettin Saran ve ekibi, Domenico Tedesco'dan gelen rapor doğrultusunda flaş bir ismi listesine aldı.
6 KAYBIN 4'Ü DEPLASMANDA
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'deki 6 karşılaşmada puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertliler, bu kayıpların 4'ünü ise deplasmanda aldı. Kanarya, dış sahada; Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor ve Başakşehir'le, iç sahada da Alanyaspor ile G.Saray'a puan kaybetti.
YENİ DUVAR YİĞİT EFE
Oosterwolde'nin cezası nedeniyle Başakşehir maçına Skriniar'ın partneri olarak başlayan Yiğit Efe Demir, rakiplerine havadan geçit vermedi. Girdiği 7 hava topu mücadelesinin tamamını kazanan Yiğit, 3 ikili mücadelenin de 2'sinden galip ayrıldı. Genç stoper, Ferencvaros maçında da takımın en iyilerinden biriydi.
İRFAN CAN KAHVECİ GÖRÜŞME ODASINA
Fenerbahçe'de Cenk Tosun'la birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, teknik direktör Domenico Tedesco'dan görüşme talep etti.
İtalyan çalıştırıcı da Brann maçı sonrasına randevu verdi. Yapılacak bu görüşmeden sonra İrfan'ın durumu netleşecek. Kadro dışı devam ederse, devre arası ayrılık yaşanacak.
FENERBAHÇE'DE SEMEDO ŞOKU
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli sağ bek Nelson Semedo'nun sağlık durumu hakkında resmi açıklama yaptı. Kulüp, tecrübeli oyuncunun yapılan MR sonucunda sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
RESMİ AÇIKLAMA: "KISMİ YIRTIĞI VAR, TEDAVİSİ BAŞLADI"
Sarı-lacivertliler, Semedo'nun sakatlığının tespiti için Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçtiğini belirtti. Yapılan kontrollerde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Portekizli futbolcunun tedavisine başlandığı ifade edildi.
3–4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR
A Spor'un aktardığı bilgilere göre Semedo'nun yaklaşık 3–4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe'nin yoğun fikstürü düşünüldüğünde, bu sürecin teknik heyetin planlamasını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor.
KRİTİK DÖNEMDE ÖNEMLİ EKSİK
Nelson Semedo'nun yokluğu, hem savunma hem hücum bağlantılarında önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Portekizli oyuncunun sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin sağ bek rotasyonunda nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.
BECAO PARMA'YA
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almayan Rodrigo Becao'nun devre arasında takımdan ayrılması kesinleşiyor. Brezilyalı stoper için Serie A ekiplerinden Parma'nın devre arasında resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
MASAYA OTURULACAK
Sarı-lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıkların ardından form tutmakta zorlanan Becao için 5 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. Parma'nın bu rakam doğrultusunda Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.
AYRILIĞA SICAK
Rodrigo Becao'nun da düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Böylece Sambacı'nın kısa süren Fenerbahçe macerası devre arasında noktalanabilir.
ARCHIE BROWN YOLCU
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de sol bek operasyonu resmen başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda yönetim, bu bölgeyi güçlendirmek için yoğun mesaiye girdi.
TEDESCO'DAN NET TALEP
İtalyan teknik adamın, Levent Mercan ve Archie Brown'ın performansını yeterli görmediği, iki günde bir yöneticilerle yaptığı toplantılarda bu bölgeye üst düzey bir oyuncu istediğini vurguladığı öğrenildi.
Tedesco'nun tek bir isim vermediği, oyun kurabilen ve pas istasyonu olabilen modern bir sol bek profili talep ettiği belirtildi.
ÖZEK LİSTEYİ HAZIRLIYOR
Sabah'ın haberine göre sportif direktör Devin Özek, bu doğrultuda 7-8 oyunculuk geniş bir aday listesi üzerinde çalışmaya başladı. Ara transfer döneminde listedeki isimlerle görüşmeler hızlanacak.
BROWN YOL AYRIMINDA
Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Archie Brown'un performansı teknik heyeti tatmin etmedi.
Tedesco'nun olumsuz raporu sonrası yönetim, oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek kiralama formülünü devreye soktu.
Archie Brown'a gelecek tekliflerin değerlendirileceği, hatta oyuncunun menajerinin yıldız sol beki Milan'a önerdiği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, Brown'u yaz transfer döneminde Milan'ın elinden almıştı.
ÖNÜ AÇILACAK
23 yaşındaki oyuncunun devre arasında kiralık olarak gönderilmesi beklenirken, Fenerbahçe aynı dönemde sol beke mutlaka seviye atlatacak bir takviye yapmayı planlıyor.
FORVET İÇİN İKİNCİ GÖRÜŞME
RAMS Başakşehir karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından Fenerbahçe'de odak ocak transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler, gol yollarındaki verimsizliği çözmek için kaliteli bir santrfor takviyesini öncelik haline getirdi. Yönetimin ilk hedefi ise Alexander Sörloth oldu.
SANTRFORDA HEDEF NETLEŞTİ
Fenerbahçe teknik heyeti, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın performansından memnun değil. Bu nedenle devre arasında takıma nokta atışı bir golcü kazandırılması planlanıyor. Listenin ilk sırası Alexander Sörloth'a emanet edildi.
MENAJERLE İKİNCİ TEMAS
Norveç ile İtalya arasında oynanan maçın sonrasında Sörloth ile ilk temas kurulmuştu. Sarı-lacivertli yönetim, bu hafta yıldız oyuncunun menajeriyle ikinci defa bir araya gelecek. Görüşmede oyuncunun beklentileri dinlenecek ve transfer için koşullar netleştirilecek.
SÖRLOTH AYRILMAYA SICAK
Atletico Madrid'de düzenli forma şansı bulamayan 30 yaşındaki golcünün ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin oyuncuyla anlaşması halinde, bu kez Atletico Madrid ile resmi temaslar başlayacak ve transfer için tüm imkanlar kullanılacak.
EN-NESYRI İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Sörloth transferinin olumlu sonuçlanması durumunda, Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye gelecek teklifler yönetim tarafından değerlendirilecek. Sarı-lacivertliler, dev golcünün takıma gol katkısı anlamında önemli bir çözüm sunacağına inanıyor.
UGARTE İÇİN FENERBAHÇE DEVREDE
İngiliz basınından ESPN, Manchester United'ın ocak ayında kadro temizliğine gideceğini ve dört oyuncuyla yollarını ayıracağını duyurdu. Haberde, takımdan gönderilmesi planlanan isimlerden birinin de Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte olduğu belirtildi.
FENERBAHÇE TAKİBİNDE
ESPN'in iddiasına göre Fenerbahçe, 23 yaşındaki orta sahayı uzun süredir yakından takip ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin, devre arasında Manchester United ile masaya oturarak oyuncunun transfer şartlarını görüşeceği aktarıldı.
UGARTE LİSTENİN ÜST SIRASINDA
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun orta sahaya fizik gücü yüksek, agresif ve top kazanmada etkili bir oyuncu istediği bilinirken, Ugarte'nin bu profile uyması nedeniyle öncelikli adaylardan biri olduğu belirtiliyor.
UNITED AYRILIĞA SICAK
Manchester United'ın kadro planlamasında Ugarte'ye yer açmak istediği, ocak ayında uygun teklif gelmesi halinde Uruguaylı futbolcunun satışına sıcak baktığı ifade ediliyor.
Sarı-lacivertlilerin ocak ayında orta sahaya güçlü bir takviye yapma hedefi doğrultusunda bu transfer girişiminin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.