Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek

BECAO PARMA'YA Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun planları arasında yer almayan Rodrigo Becao'nun devre arasında takımdan ayrılması kesinleşiyor. Brezilyalı stoper için Serie A ekiplerinden Parma'nın devre arasında resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

MASAYA OTURULACAK Sarı-lacivertliler, sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıkların ardından form tutmakta zorlanan Becao için 5 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi. Parma'nın bu rakam doğrultusunda Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.

AYRILIĞA SICAK Rodrigo Becao'nun da düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Böylece Sambacı'nın kısa süren Fenerbahçe macerası devre arasında noktalanabilir.

ARCHIE BROWN YOLCU Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de sol bek operasyonu resmen başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda yönetim, bu bölgeyi güçlendirmek için yoğun mesaiye girdi.