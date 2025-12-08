Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de

GELİŞTİRİLMİŞ STRATEJİK ORTAKLIK Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette iki lider güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.





İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Burhanettin Duran resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı.



Duran şu ifadeleri kullandı:



Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki üst düzey heyet, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle, Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı münasebetiyle 8 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerin tüm boyutlarıyla değerlendirileceği ziyarette, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ayrıca, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye yönelik muhtelif anlaşmaların imzalanması öngörülmektedir.