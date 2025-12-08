Asgari Ücret Komisyonu bu hafta toplanıyor! Hangi formüller masada?

Türk Lirası (AA)

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?



Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.



HANGİ FORMÜLLER MASADA?



Asgari ücretin yüzde 25-30 aralığında artırılması bekleniyor.



YÜZDE 28.5 ZAM



Asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa, çalışanların eline geçecek para 28 bin 405 liraya çıkacak.



YÜZDE 30 ZAM



Yüzde 30 zam halinde de asgari ücret 28 bin 736 liraya yükselecek. 2025'te gerçekleşecek enflasyon oranı ve refah payı eklenerek asgari ücret belirlenirse, bu oranların da üstüne çıkılacak.