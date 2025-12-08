Kartalkaya faciasında ‘altın zaman’ heba edildi: 34 çocuk için 34’er kez müebbet

Kararda, otel yöneticileri sanıkların olay günü yangın olduğunu haber alan ilk kişiler olmalarına rağmen otelde kalan kişilere yangını haber vermediği ve tahliyelerine yönelik herhangi bir eylemde bulunmadığı, yangından kimseye haber vermeyerek otelden çıktıkları belirtildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yayımlanan 406 sayfalık gerekçeli kararda, savcılık mütalaası, sanıklar ile müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, olay yeri ve itfaiye tutanakları, kamera görüntüleri ve dosyadaki diğer deliller ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen kararların gerekçesi açıklandı, AA

EKSİKLİKLER VE YÖNETİM İHMALİ FELAKETİ BÜYÜTTÜ

Oteldeki yangın söndürmeyle ilgili eksiklikler, hatalı merdiven ve asansör yapısı, gaz tahliye sistemi gibi unsurların yangın eğitimi olmayan personelle birleşince yangın başlangıcındaki hayati-kritik dakikalar boşuna harcanarak felaketin boyutunun büyümesine neden olduğu vurgulanan kararda, "Sanıkların yıllardır turizm ve otelcilik işiyle uğraştıkları, kendi deyimleriyle çekirdekten yetiştiklerini belirttikleri, turizm konusunda eğitimli oldukları, şirket yönetiminde aralıksız bulundukları ve hepsinin yönetimde etkin bir konumda oldukları anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Mahkememizce itibar edilen bir kısım tanık ve müşteki beyanlarında belirtildiği üzere, yönetimin 'misafirlere haber vermeyin, personeli uyandırın yangını söndürün' şeklindeki beyanların HTS ve kayıtları ve kamera kayıtları, otel personelinin yangının ilk anından haberdar olması ve otelin değişik katlarında konaklayan ve görevli olan otel personellerinin yangından kurtulması dikkate alındığında bu talimatla örtüştüğü, bu şekilde yangın anında 'altın zaman' olan sürenin otelde konaklayan misafirleri kurtarmak için kullanılmadığı anlaşılmıştır."

Neticenin, sanıkların birden fazla kusurlu eylemleri sonucunda gerçekleştiğine işaret edilen kararda, "Sanıklar tarafından gerçekleşmeyeceğinden veya istenmeyeceğinden bahsedilemeyeceği, bunun da ötesine geçilerek bilinçli taksir unsurlarının aşıldığı, sanıkların öngörülen muhtemel neticeyi önlemek adına hiçbir tedbir almayarak ya da alınması için gerekli eylemlerde bulunmayarak, oteldeki yangına ilişkin eksikliklerin tespitine ve bilmelerine rağmen kasti eylem ve işlemlerle iptalini sağlayarak, öngörülen muhtemel neticenin 'olursa olsun' kastıyla hareket edilerek, objektif olarak öngörülebilir ve önlenebilir vahim nitelikteki neticenin ortaya çıkmasından sanıkların olası kastla sorumlu oldukları kabul edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.