Bursa'da özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Osmangazi'deki BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak derse zorlandığı görüntüler büyük tepki çekti. Bir velinin cep telefonuyla kaydettiği o anlar, okulda 9–16 yaş arasındaki çocuklara uygulanan yöntemleri gün yüzüne çıkarırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü acil inceleme başlattı. Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme BURSA'DA ÖZEL EĞİTİM SKANDALI Olay Osmangazi ilçesinde eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'na meydana geldi. Otizmli öğrenciler okulda sıralara bağlanarak ders işlendi. O görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA "KÜFÜRDEN BAĞLANMAYA KADAR HER ŞEY YAPILIYOR" Oğlunun okulda eğitim gördüğünü söyleyen Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını belirterek, "Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.