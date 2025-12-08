PODCAST CANLI YAYIN

Bursa'da özel eğitim okulunda kan donduran görüntüler: Otizmli öğrencileri sıralara bağladılar! Savunmaları pes dedirtti

Bursa’daki bir özel eğitim okulunda otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak derse zorlandığı görüntüler büyük tepki çekti. Skandal sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlatırken oğlu okulda eğitim gören bir velinin anlattıkları kan dondurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa'da özel eğitim okulunda kan donduran görüntüler: Otizmli öğrencileri sıralara bağladılar! Savunmaları pes dedirtti

Bursa'da özel gereksinimli çocuklara yönelik eğitim skandalı Türkiye'nin gündemine oturdu. Osmangazi'deki BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak derse zorlandığı görüntüler büyük tepki çekti. Bir velinin cep telefonuyla kaydettiği o anlar, okulda 9–16 yaş arasındaki çocuklara uygulanan yöntemleri gün yüzüne çıkarırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü acil inceleme başlattı.

Otizmli öğrencilerin iple bağlanıp ders işlenmesine inceleme

BURSA'DA ÖZEL EĞİTİM SKANDALI

Olay Osmangazi ilçesinde eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'na meydana geldi.

Otizmli öğrenciler okulda sıralara bağlanarak ders işlendi. O görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

"KÜFÜRDEN BAĞLANMAYA KADAR HER ŞEY YAPILIYOR"

Oğlunun okulda eğitim gördüğünü söyleyen Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını belirterek, "Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

"ÖĞRENCİLERİ İDARE ETMEK İÇİN BAĞLIYORLAR"

Çocukların uygunsuz ortamda eğitim gördüğünü belirten Tülay Gürel, "Bu çocukların sessiz sakin alanlarda okulları olması gerekiyor. Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler var. Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmlidir. Benim oğlum Konya'da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştiğimizde, sorunlar yaşamaya başladık. Çocuğu okula alıyorlar ve 'İçeri giremezsiniz, yasak' diyorlar. Çocuğun uygunsuz ortamda olması ciddi zarar veriyor. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar" diye konuştu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Antalya Serik'te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2
Diploma davasında İmamoğlu'nun kilitlendiği an! Hakim "maddi usulsüzlüğü" sorunca tek kelime cevap veremedi | Yargıya tehdit
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de
Çekmeköy'de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Cevdet Yılmaz TBMM'de açıkladı: "Teklif tam anlamıyla bir istikrar ve refah bütçesidir"
İdefix
"Arınamayan" CHP'de iç savaşın ayak sesleri! "Kılıçdaroğlu ihraç edilsin" diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha
Suriye nasıl bir beladan kurtuldu? Esad'ın gizli kayıtları çıktı: Guta'ya lanet olsun katledilmeyi hak ettiler | "Botokslu Putin" bombası
Futbolda bahis soruşturması: 37 şüpheli adliyeye sevk edildi
Suriye'deki devrimin birinci yılında Şara'dan Emevi Camisi'nde kardeşlik mesajı!
İzmir'de çıplak ayaklı eylem! CHP'li belediye haklarını vermedi işçiler yarım gün iş bıraktı
Balıkesir'de konteyner skandalı! Devlet depremzedelere gönderdi CHP'li belediye köpeklere tahsis etti
Asgari Ücret Komisyonu bu hafta toplanıyor! Hangi formüller masada?
Spikerlere uyuşturucu operasyonunun fitilini sosyal medya fenomeni ateşledi!
Barış Planı gerilimi! Trump Zelenskiy'i hedef aldı: "Biraz hayal kırıklığına uğradım"
Fenerbahçe yeni askerini buldu! Transfer Manchester United'dan gelecek
Soğuk dalga güçleniyor! Sarı kodlu kar ve fırtına alarmı verildi! İstanbul buz kesecek
Spor yazarları Göztepe - Trabzonspor maçını değerlendirdi! "Kalbi olan izlemesin"
Ademi merkeziyetçilik oyunu büyüyor: Abdi ile Barzani ekseni harekete geçti