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Galatasaray yıldız oyuncu İlkay Gündoğan için fırsat kolluyor!

8 numara için atağa kalkan Galatasaray, Barcelona’da oynayan İlkay Gündoğan’ın durumunun netleşmesini bekliyor. Cimbom’un, satış listesinde olan Gündoğan için anlaşma zemini aramayı düşündüğü belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Galatasaray yıldız oyuncu İlkay Gündoğan için fırsat kolluyor!

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Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle ses getirecek bir 8 numara transferi yapmak isteyen yönetimin, gözünü Katalan devi Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'a çevirdiği ortaya çıktı.

SATIŞ LİSTESİNE KONULDU
Mali açıdan eski gücünde olmayan ve yeni bir strateji ile ekonomik kaynak oluşturmanın yollarını arayan Barcelona, Türk kökenli Alman yıldız İlkay Gündoğan'ı da satılabilecek futbolcular listesine koydu. Galatasaray'a olan sıcaklığı ile bilinen Gündoğan ile ilgili yakın vadede sürpriz gelişmelerin olabileceği öğrenildi. Cimbom, 33 yaşındaki futbolcunun durumunun netleşmesini bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, bu durumda transfer için anlaşma zemini arayacak.

KATAR'DAN TALİBİ VAR
Barcelona ile İlkay Gündoğan arasındaki sözleşme 2025 yılında sona erecek. Ancak; kulüp taraflı olarak 1 yıl da muvakele uzatma opsiyonu bulunuyor. Katar'dan çeşitli kulüplerin yakın radarında olan Gündoğan da kendisine gelecek teklifleri değerlendirecek. Daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke forması giyen Gündoğan'a G.Saray taraftarları da transfer çağrısı yapmayı sürdürüyor.

TÜRKİYE'YE GELİRSE TERCİHİ CİMBOM
Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyeceği söylenen İlkay Gündoğan, daha önce Cimbom'a yeşil ışık yakmıştı. Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick'in rolünü azaltmayı düşündüğü yıldız oyuncu, düzenli olarak görev alabileceği bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor. Alman basını ise şu an için geleceği belirsiz olan İlkay'ın Katar'a soğuk baktığını ve kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediğini sayfalarına taşımıştı.

DEĞERİ DÜŞTÜ
2019 yılında 50 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan İlkay Gündoğan'a şu sıralarda ise 15 milyon Euro market değeri biçiliyor.

193 GOLE KAT KI YAPTI
Kariyerinde 608 maça çıkan İlkay Gündoğan, 115 gol, 78 asist üretti. Gündoğan, Almanya ile de 82 maçta 19 gole imza atmayı bildi.

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