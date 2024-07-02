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Çarpıcı uyarı!

Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerine çıktı. Prof. Dr. Osman Erk, güneş çarpmasına karşı hayati uyarılar yaptı: Fazla güneş sadece deri değil aynı zamanda kalıcı nörolojik hasarlara da yol açıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:00
Çarpıcı uyarı!

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Yaz fena bastırdı. Termometreler 40'ı aştı. Bu durum belirli tehlikelere de yol açtı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Osman Erk, güneş çarpmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. "Yoğun ve uzun süreli güneş ışınları ölüme ve kalıcı nörolojik hastalıklara yol açar" deyip şu ifadeleri kullandı:

NASIL OLUŞUR?
Beynin tabanında, hipotalamus adı verilen bölgede ısı düzenleme merkezi vardır. Kafaya ve enseye direkt gelen güneş ışınlarının etkisiyle bu ısı düzenleme merkezi hasar gördüğü zaman vücut ısısı korunamaz. Vücut ısısının artması ile başta beyin, beyin zarları, diğer hayati organlar zarar görür.

HANGİ BELİRTİLER GÖRÜLÜR?
Güneş çarpmasının en önemli belirtisi yüksek ateş, bulantı, kusma ve baş ağrısıdır. Bu belirtilerle tablo menenjit hastalığına benzer. Söz konusu belirtiler dışında bol miktarda sıvı ve elektrolit kaybı söz konusu olduğu için halsizlik, baş dönmesi, idrar miktarında azalma ve koyulaşma, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, nefes darlığı, görmede bulanıklık, halüsinasyonlar, el ve ayaklarda kramplar ortaya çıkar. Bilinç kaybı ve koma görülebilir.

KİMLER RİSK ALTINDADIR?
Çocuklar ve yaşlılar özellikle risk altındadır. Bunun dışında kanser, kalp ve hipertansiyon hastaları ile böbrek yetmezliği olanlar risk altındadır. İLK

YARDIM NASIL YAPILIR?
Hasta derhal serin bir yere alınmalıdır. Soğuk-ılık duş ateşin düşmesine yardımcı olur. Bilinci açık olan kişilere bol miktarda dengeli sıvı verilmelidir.

KORUNMA YOLU NEDİR?
Güneş ışınlarının dik geldiği saat 10.00- 17.00 arasında güneşte kalınmamalıdır. Şapka, güneş şemsiyesi, güneş ışınlarına karşı koruyucu olan geniş gözlükler kullanılmalıdır. Bu saatler içinde alkol ve kafeinden uzak durulmalıdır.

GÜNEŞ KREMİ YERİNE ZEYTİNYAĞI
Güneş kremlerinin güvenilir markalara ait olması son derece önemlidir. Kremlerin içinde var olan sentetik, kimyasal katkı maddeleri sağlığa zararlı ve kanserojen olabilir. Güneş kremi kullanmak yerine vücuda zeytinyağı sürülmesi de oldukça koruyucudur.

D VİTAMİNİ DEPOLAMANIN VAKTİ
Güneş, vücudumuz için hayati öneme sahip D vitamininin esas kaynağıdır. Bitkisel ve hayvansal ürünlerde, anne sütünde son derece kısıtlı olan D vitamini "Güneş vitamini" olarak bilinmektedir. Ancak güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmamalıdır.

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