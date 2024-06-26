Serdar Ortaç’ın annesi konuştu: Oğlumun evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum!

Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Ortaç, "Her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım. Oğlum sigarayı ve alkolü bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık... Bundan sonra bir daha kullanmayacak" dedi.

GEZSİN, EĞLENSİN!

Gazetecilerin, "Serdar Ortaç'ın evlenmesini ve baba olmasını istiyor musunuz?" sorusuna ise Nesrin hanım "Evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum. Birliktelikler yaşasın, gezsin eğlensin... Sağlığı yerinde olsun yeter" dedi. Oğlunun zor zamanlarında kendisine bir şey anlatmadığını söyleyen anne Ortaç, "Serdar bir şey anlatmaz" dedi.

DAVA ETMİŞTİ!

Serdar Ortaç, 2014'te İrlandalı model Chloe Loughnan ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019'da ise olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından 700 bin TL nafaka alan Chloe, bir süre sonra Serdar Ortaç'ın borçları yüzünden nafakasını ödeyemediğini söylemiş ve onu dava etmişti.