PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Serdar Ortaç’ın annesi konuştu: Oğlumun evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum!

Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında bitiren Serdar Ortaç’ın annesi konuştu: Oğlumun evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum!

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Serdar Ortaç’ın annesi konuştu: Oğlumun evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Ortaç'ı dinlemeye gelenler arasında annesi Nesrin Ortaç da vardı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Ortaç, "Her konserinde olduğu gibi şimdi de çok heyecanlıyım. Oğlum sigarayı ve alkolü bıraktı. Şimdi görmeye geldim. Takipteyim artık... Bundan sonra bir daha kullanmayacak" dedi.

GEZSİN, EĞLENSİN!
Gazetecilerin, "Serdar Ortaç'ın evlenmesini ve baba olmasını istiyor musunuz?" sorusuna ise Nesrin hanım "Evlenmesini ve baba olmasını istemiyorum. Birliktelikler yaşasın, gezsin eğlensin... Sağlığı yerinde olsun yeter" dedi. Oğlunun zor zamanlarında kendisine bir şey anlatmadığını söyleyen anne Ortaç, "Serdar bir şey anlatmaz" dedi.

DAVA ETMİŞTİ!
Serdar Ortaç, 2014'te İrlandalı model Chloe Loughnan ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019'da ise olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Boşanmanın ardından 700 bin TL nafaka alan Chloe, bir süre sonra Serdar Ortaç'ın borçları yüzünden nafakasını ödeyemediğini söylemiş ve onu dava etmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan talimat verdi: Bu işi bir an önce neticelendirin
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek
Vakıf Katılım
İmamoğlu’nun düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu elinde patladı! Kemal Kılıçdaroğlu yemek masasını dağıttı: Mansur Yavaş ile görüştü
Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor?
Hesaplı bedelli için son 3 gün: Artıştan etkilenmemek için süreye dikkat! Nereye, nasıl başvurulacak?
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg Yılın Otomobili seçildi
Soykırımcı İsrail’de yeni kriz patlak verdi! Katil ordusu Netanyahu’ya darbe yapacak | Eşi sara Sara Netanyahu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan toplantı sonrası flaş enflasyon açıklaması: Dezenflasyon başladı enflasyon hızla gerileyecek
Vincenzo Montella’dan Arda Güler açıklaması: Kararı ben vermedim
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
İsrail ordusu panikte! Eski IDF subayı ‘Arap devletleri savaşa hazırlanıyor’ dedi: Lübnan’da hareketlilik devam ediyor
SON DAKİKA