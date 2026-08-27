İhbar tazminatı ne kadar? 2026'da çalışma süresine göre ödenecek tutarlar ve Yargıtay'ın üst sınır kararı
Özel sektörde çalışanlar kıdem tazminatının yanı sıra ihbar tazminatı da alabiliyor. Bu tazminatın tutarı maaşa, çalışma süresine ve tabi olunan kanuna göre değişiyor. İhbar süreleri iş sözleşmeleriyle artırılabilirken bunun da bir üst sınırı bulunuyor.
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanlar için iş hayatında pek çok güvence içeriyor. Bunlardan birini de ihbar tazminatı oluşturuyor. İhbar tazminatının tutarı maaşa göre değişirken ödeme süresi için Yargıtay'ın bir emsal kararı bulunuyor. İşte özel sektör çalışanlarının ihbar tazminatına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...
Kimler alabiliyor?
Yasalara göre işverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o iş yerindeki kıdem, yani çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkarılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı ödeniyor.
Eğer işçi ihbar sürelerine uymadan işten ayrılırsa bu kez işveren ödeme alıyor. İhbar tazminatı böylece iki taraflı bir uygulama olarak değerlendiriliyor. İhbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor.
KIDEM BELİRLİYOR
İhbar süreleri ne kadar?
İş Kanunu'nun 17. maddesine göre ihbar süresi; iş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta, 3 yıldan fazla olan işçi için de 8 haftadır. Bu süreler asgari olup iş sözleşmeleri ile artırılabiliyor. Ancak bunun da bir sınırı bulunuyor.
Yargıtay'a göre ihbar süreleri iş sözleşmeleriyle sınırsız şekilde artırılamaz. Üst sınır, ihbar ve kötü niyet tazminatı sürelerinin toplamını aşamaz.
Kötü niyet tazminatı da ihbar süresinin 3 katı olarak uygulanıyor. Buna göre ihbar tazminatında üst sınır; 6 aydan az çalışanlar için 2 hafta (ihbar süresi) + 6 hafta (kötü niyet tazminatı) olmak üzere 8 hafta, 6 ay-1,5 yıl çalışanlar için 4 hafta (ihbar süresi) + 12 hafta (kötü niyet tazminatı) olmak üzere 16 hafta, 1,5-3 yıl çalışanlar için 6 hafta (ihbar süresi) + 18 hafta (kötü niyet tazminatı) olmak üzere 24 hafta, 3 yıldan fazla çalışanlar için 8 hafta (ihbar süresi) + 24 hafta (kötü niyet tazminatı) olmak üzere 32 hafta oluyor.
YARGITAY'A GÖRE ÜST SINIR
Nasıl hesaplanıyor?
Brüt maaş üzerinden ihbar süresinin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.
İhbar tazminatı alan işe iade davası açabilir mi?
İhbar tazminatı ödenmesi, işçinin işe iade davası açmasına engel olmuyor.
Bu yıl işten ayrılanlar ne kadar ödeme alacak?
İhbar tazminatı son ücret üzerinden hesaplanıyor. 6 aydan az çalışması olan asgari ücretlilerin ihbar tazminatı (2 haftalık) yaklaşık 12 bin 985 lira, 6 ay-1,5 yıl arası çalışması olanlarda (4 haftalık) 25 bin 970 lira, 1,5-3 yıl arası çalışması olanlarda (6 haftalık) 38 bin 955 lira, 3 yıldan fazla çalışması olanlarda (8 haftalık) 51 bin 940 lira.
Emekliler ihbar tazminatı alır mı?
Emeklilik gerekçesiyle iş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı alamıyor. İşveren de ihbar tazminatı talep edemiyor. Ancak çalışmaya devam eden emeklilerin, şartları sağlamaları halinde ihbar tazminatı alma hakkı var.
Alamayan ne yapmalı?
İhbar tazminatını alamayan ya da eksik ödenen çalışanlar, arabulucuya başvurarak hakkını arayabiliyor. Arabulucuya başvuru için zamanaşımı 5 yıl. Yani işten ayrıldıktan itibaren 5 yıl içinde başvuru yapmak gerekiyor. Arabulucu konuyu en fazla 4 hafta içinde sonuçlandırıyor. Eğer uzlaşma sağlanamazsa çalışan, hakkını iş mahkemesinde dava açarak arayabiliyor.
GÜNDE 2 SAAT İŞ ARAMA İZNİ
İşveren, ihbar süresi içinde işçiye yeni bir iş bulması için gerekli iş arama iznini vermek zorunda. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamıyor. İşçi talep ederse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabiliyor. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçinin bunu işverene önceden haber vermesi gerekiyor. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti ödemek zorunda.