Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanlar için iş hayatında pek çok güvence içeriyor. Bunlardan birini de ihbar tazminatı oluşturuyor. İhbar tazminatının tutarı maaşa göre değişirken ödeme süresi için Yargıtay'ın bir emsal kararı bulunuyor. İşte özel sektör çalışanlarının ihbar tazminatına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Kimler alabiliyor?

Yasalara göre işverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o iş yerindeki kıdem, yani çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkarılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı ödeniyor.

Eğer işçi ihbar sürelerine uymadan işten ayrılırsa bu kez işveren ödeme alıyor. İhbar tazminatı böylece iki taraflı bir uygulama olarak değerlendiriliyor. İhbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor.