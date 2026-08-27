İtalyan yayın kuruluşu, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde yürüttüğü modernizasyon çalışmalarını ve tamamen millî imkânlarla geliştirilen MUGEM uçak gemisi projesini kapsamlı bir analizle ele aldı. "Akdeniz'in askerî coğrafyası nasıl değişiyor?" başlıklı analizde, Ankara'nın deniz gücünü yalnızca kıyı savunmasıyla sınırlı tutmadığı; insansız hava, su üstü ve su altı sistemlerini aynı platform üzerinde bir araya getirmeyi hedeflediği belirtildi.

MUGEM, 27 Eylül 2027'de denize indirilecek (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

AKDENİZ'DE RAKİP OLACAK

FORMICHE'nin aktardığı bilgilere göre MUGEM'in devreye girmesiyle birlikte Avrupa'nın Akdeniz'de yeni bir rakiple karşı karşıya kalacağı değerlendirmesi yapıldı. Bu değerlendirme, Türkiye'nin MUGEM projesinin yalnızca ulusal savunma kapasitesi açısından değil, Akdeniz'deki güç dengeleri açısından da yakından takip edildiğini ortaya koydu.

Türkiye, hızlı bir dönüşüm geçiren ve dünyada kendisine alan açan bölgesel bir süper güç olarak yoluna devam ediyor. Artık Türkiye, denizlerde, göklerde ve karada kendi teknolojisini geliştiren, kendi gücünü inşa eden bir ülke. MUGEM de bu büyük dönüşümün sembollerinden biri...