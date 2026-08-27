Yerli uçak gemimiz MUGEM, İtalyan basınında manşet oldu: Yüzen kale geliyor
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen MUGEM sınıfının ilk uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı. Yankısı büyük oldu. Yunanistan ve İsrail'in morali bozuldu.
İtalyan yayın kuruluşu Formiche, Türkiye'nin tamamen millî imkânlarla geliştirdiği MUGEM uçak gemisi projesini mercek altına aldı. Formiche, Türkiye'nin deniz gücündeki dönüşümün Akdeniz'in askerî coğrafyasında yeni bir tablo oluşturabileceğine dikkat çekti.
İtalyan yayın kuruluşu, Türkiye'nin deniz kuvvetlerinde yürüttüğü modernizasyon çalışmalarını ve tamamen millî imkânlarla geliştirilen MUGEM uçak gemisi projesini kapsamlı bir analizle ele aldı. "Akdeniz'in askerî coğrafyası nasıl değişiyor?" başlıklı analizde, Ankara'nın deniz gücünü yalnızca kıyı savunmasıyla sınırlı tutmadığı; insansız hava, su üstü ve su altı sistemlerini aynı platform üzerinde bir araya getirmeyi hedeflediği belirtildi.
FORMICHE, MUGEM projesini Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü geniş kapsamlı askerî modernizasyonun bir parçası olarak değerlendirdi.
Analizde, Türk Deniz Kuvvetleri'nin mevcut en yüksek kapasitesinin TCG Anadolu tarafından temsil edildiği belirtildi.
AKDENİZ'DE RAKİP OLACAK
FORMICHE'nin aktardığı bilgilere göre MUGEM'in devreye girmesiyle birlikte Avrupa'nın Akdeniz'de yeni bir rakiple karşı karşıya kalacağı değerlendirmesi yapıldı. Bu değerlendirme, Türkiye'nin MUGEM projesinin yalnızca ulusal savunma kapasitesi açısından değil, Akdeniz'deki güç dengeleri açısından da yakından takip edildiğini ortaya koydu.
Türkiye, hızlı bir dönüşüm geçiren ve dünyada kendisine alan açan bölgesel bir süper güç olarak yoluna devam ediyor. Artık Türkiye, denizlerde, göklerde ve karada kendi teknolojisini geliştiren, kendi gücünü inşa eden bir ülke. MUGEM de bu büyük dönüşümün sembollerinden biri...
MUGEM'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Tam boy: 285 metre
Genişlik: 72 metre
Deplasman: 60.000 ton (tam yüklü ağırlık)
Toplam kapasite: 50 adet hava aracı. Bu araçların 20 adedi uçuş güvertesinde, 30 adedi ise hangar bölümünde konuşlandırılabilecek.
Hava filosu: HÜRJET, Bayraktar Kızılelma, ANKA-3 (derin darbe [Deep Strike] yetenekli insansız uçak)
Mürettebat: Gemiyi sevk ve idare edecek yaklaşık 800-900 denizci. Gemide tam kapasite harekât sırasında 1.400'ün üzerinde personel görev yapacak.
Haber: Bülent Erandaç