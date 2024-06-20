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Beşiktaş'tan stopere Cameron Carter-Vickers hamlesi

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Beşiktaş’tan stopere Cameron Carter-Vickers hamlesi

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Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlı ekip savunma bölgesine Cameron Carter-Vickers'i monte etmek istiyor.

SBI'de yer alan habere göre; Beşiktaş, ABD Milli Takımı'nda ve İskoçya ekibi Celtic'de forma giyen Vickers için teklif hazırlığında. 26 yaşındaki oyuncunun Celtic ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon İskoçya Premier Lig'inde 21 maçta görev alan savunma oyuncusu 1 gol atarken 1 asist yapma başarısı elde etti. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maç oynadı.

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