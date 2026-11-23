5 Kasım'da yürürlüğe giren düzenleme kapsamında 3 şeritli yol 4 şeride çıkarıldı. Emniyet şeridinin yasal olarak normal trafik akışına dahil edilmesiyle birlikte, söz konusu şeridi kullanan araçlara ceza uygulayan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları da söküldü.

İstanbul'da her geçen gün artan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla TEM Otoyolu'nun Seyrantepe kesiminde yeni bir uygulama hayata geçirildi. Kentin en yoğun ulaşım noktalarından Okmeydanı Bağlantı Yolu ile Seyrantepe geçişinde, Ankara ve Edirne istikametlerindeki emniyet şeritleri kaldırılarak aktif trafik şeridine dönüştürüldü.

İstanbul'un en yoğun ulaşım güzergâhlarından TEM Otoyolu'nda trafik akışını rahatlatmak amacıyla şerit düzenlemesi yapıldı. NTV'nin haberine göre; Seyrantepe mevkisinde hem Ankara hem de Edirne istikametinde bulunan emniyet şeritleri, normal trafik akışına dahil edildi. Yeni uygulamayla birlikte sürücüler, daha önce emniyet şeridi olarak kullanılan bölümleri normal trafik şeridi olarak kullanabilecek.

İstanbul TEM Otoyolu Seyrantepe geçişinde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla emniyet şeritleri trafiğe açıldı, EDS kameraları kaldırıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

3 ŞERİTLİ YOL 4 ŞERİDE ÇIKARILDI

Yapılan düzenleme özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM Otoyolu'na katılım noktası ile Seyrantepe geçişi arasındaki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.



Bu bölümde daha önce 3 olan şerit sayısı, emniyet şeridinin kaldırılmasıyla 4'e yükseltildi. Gaziosmanpaşa Kavşağı ile Seyrantepe Kavşağı arasındaki hatta gerçekleştirilen düzenlemeyle araçların daha rahat ilerlemesi amaçlanıyor.

EDS KAMERALARI KALDIRILDI: CEZA KESİLMEYECEK

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte sürücüleri ilgilendiren denetim uygulamasında da değişikliğe gidildi. Daha önce emniyet şeridi olarak kullanılan alanın yasal olarak normal trafik şeridine dönüştürülmesi üzerine, bu şeridi kullanan araçlara ceza kesen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameraları söküldü.



Böylece sürücülere, Seyrantepe'de trafiğe açılan yeni şeridi kullanmaları nedeniyle emniyet şeridi ihlali cezası uygulanmayacak.

Düzenleme yalnızca normal trafik akışına dahil edilen ilgili yol kesimini kapsıyor.

5 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



TEM Otoyolu'nun Seyrantepe kesimindeki yeni trafik düzenlemesi, 5 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren Ankara ve Edirne yönlerinde emniyet şeridinden normal trafik şeridine dönüştürülen bölümlerde yeni trafik kuralları uygulanmaya başlandı.

YENİ ŞERİTTE SOLLAMA YASAĞI VAR

Trafiğe kazandırılan yeni şeritlerde sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla bazı kısıtlamalar da getirildi. Düzenleme kapsamında yeni açılan şeritte kısmi sollama yasağı bulunuyor. Sürücülerin bu bölümlerde yol çizgilerine, trafik işaretlerine ve geçerli trafik kurallarına uyması gerekiyor.