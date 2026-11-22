Uzmanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça dile getirdiği " Dünya 5'ten büyüktür " çağrısının, küresel iklim müzakerelerindeki yönetim biçimi açısından ne kadar haklı bir zemine dayandığını vurguladı.

Yaşanan kriz, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki oy birliği kuralının , tek bir bloğun itirazıyla dünya genelindeki iklim hedeflerini nasıl durdurabildiğini bir kez daha kanıtladı.

Kurum " Simon yerine geçer misin söz vereceğim, Simon yerine geç " ifadesini kullandı. Türkiye'ye yönelik destek konuşmalarının artması üzerine AB heyeti oturumu terk etti.

Süreç içerisinde Rusya, Çin, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Pakistan ve Umman gibi çok sayıda ülke Türkiye'nin hedeflerine ikna olurken, AB'nin tutumu genel kurulda tepki topladı.

Dünyanın geleceği için son ana kadar uzlaşma arayan Bakan Murat Kurum, katılımcı ülkelerle gerçekleştirdiği yoğun istişareleri hatırlattı. Bakan Kurum, " İstedik ki bu salondan bir karar çıksın. Bizi bu salon dışında bekleyen insanlığa güzel bir mesaj verelim. O kararlılığı hep birlikte yansıtalım istedik " şeklinde konuştu.

'SÖZ DE KARAR DA TARAFLARIN'

Zirvenin 14. gününde oturum çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin uzlaşma sağlanması için son ana kadar çalıştığını ancak bazı ülkelerin tutumunun sürecin ilerlemesini engellediğini söyledi.

Türkiye'nin konferans boyunca sonuç odaklı bir yaklaşım benimsediğini vurgulayan Bakan Kurum, müzakerelerde ortaya konulan hedeflere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerjinin arttırılması noktasında, okyanuslar, dağlar konusu, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefi, Paris Anlaşması'na uyumlu karbon yakalama gibi birçok hedefi, birçok projeyi ortaya koyduk. Tarafların sonuçta kabul etmediği bir kararın çıkma ihtimali yok. Ve burada bir kısım ülkeler çıkmasını, bir kısım ülkeler de çıkmaması gerektiğini düşündüklerini ifade ettiler içeride de. Sizler de takip ediyorsunuz. Biz başkanlık olarak ilk günden itibaren sonuç odaklı bir yaklaşımla çalıştık. Artık söz de karar da tarafların"

"BU SİSTEMİN KİMSEYE FAYDASI YOK"

Türkiye'nin uzlaştırıcı diplomasiyi dünyanın geleceği için son ana kadar sürdürdüğünü belirten Kurum, elektrifikasyon hedefinin emisyonların azaltılmasına sağlayacağı katkıya dikkat çekti.

Örtü Karar'da yer alan hedeflerin emisyonlarda yüzde 30'luk azalma sağlayacağını ifade eden Kurum, müzakerelerin somut sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Kurum, "Biz yapacağımız her şeyi yaptık ama bir kelimeye takılıp, bir ifadeye takılıp, dünyadan gerçekten güzel haberler bekleyen insanların umudunu kırmamak gerekir. Benim bakış açım bu. Neticede bu hedefler, bu Örtü Karar bugün yaşamış olduğumuz emisyonları yüzde 30 azaltıyor. Yani buraya toplantı yapıp müzakere odalarında karar almama üzerine bir sistemin kimseye bir faydası yok. Yani biz bunu kabul etmediğimiz için uygulama odaklı bir yaklaşımla konferansa yön verdik. Tabii ki artık karar tarafların" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEN YENİ ÖRTÜ KARAR HAZIRLANMAYACAK

COP31 Başkanlığı olarak Türkiye'nin yeni bir Örtü Karar metni üzerinde çalışmayacağını açıklayan Bakan Kurum, mevcut kararlar ve Paris Anlaşması çerçevesindeki müzakerelerle sürecin sürdürüleceğini belirtti.

Kurum, "Bundan sonra yeni bir metin olmayacak. Zaten uzlaşının sağlanmadığı bir ortamda biz yeni bir metin çalışması yapmayacağız. Mevcut kararları yürüteceğiz. Mevcut konuları, yine Paris Anlaşması çerçevesinde alınmış kararları, müzakere salonlarında ne çıkıyorsa" diye konuştu.

'SAMİMİYSENİZ BİRLİKTE GAYRET GÖSTERELİM'

İklim değişikliğiyle mücadelede bazı ülkelerin sorumluluk üstlenmek yerine müzakereleri çıkmaza sürüklediğine dikkat çeken Kurum, karar alma mekanizmalarının işletilememesinin küresel iklim mücadelesine zarar verdiğini ifade etti.

Müzakere salonlarında ilerleme sağlanamamasına tepki gösteren Kurum, ilk günlerden itibaren karar alma süreçlerinin tıkandığını ve bu durumun iklim değişikliğinin etkilerini ağırlaştırdığını belirtti.

Bakan Kurum, "Eğer samimiyetten söz edeceksek, hakkaniyetten söz edeceksek eğer, birlikte gayret göstermeliyiz. Bu gayreti göstermediğimiz durumda dünya daha da kötüye gidecek. İklim müzakerelerini tartışmanın, buradaki süreci yeniden ele almanın kimseye bir faydası yok." değerlendirmesinde bulundu.

'ENGEL OLDULAR'

İklim değişikliğinin yol açtığı felaketlerin dünya genelinde ağır sonuçlar doğurduğunu hatırlatan Kurum, "Ortada gerçek var. Ortada evi yıkılanlar var, sellerle hayatını kaybedenler var, çocuğunu, evladını, yavrusunu kaybedenler var" dedi.

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı süresince bütün ülkelere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli bir müzakere ortamı sunduğunu belirten Kurum, Avustralya ile birlikte uzlaşma için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Sürece samimi katkı sağlayan ülkelere teşekkür eden Bakan Kurum, bazı ülkelerin ise iklim gündeminin dışındaki konuları müzakerelere taşıdığını vurguladı.

Kurum, yaşanan uzlaşmazlığın nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Bazı ülkelerde işte bir kelimeye, bir ifadeye takılıp açıkçası başka konuları, yani iklimle ilgisi olmayan konuları buraya taşıyarak sürecin ilerlemesine maalesef engel oldular. Durum budur… Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık. Karar 196 ülkenin. Dolayısıyla biz de onların kararına saygı duyacağız"

KARAR 196 ÜLKENİN

COP31 Başkanlığı olarak Türkiye'nin iklim hedeflerinde ilerleme sağlanması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayan Kurum, bundan sonraki süreçte kararın konferansa katılan 196 ülkeye ait olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uzlaşı ve uygulama odaklı yaklaşımını sürdüreceğini ifade eden Kurum, tarafların alacağı kararlara saygı duyacaklarını yineledi.