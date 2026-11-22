Nurgül Yeşilçay 3 kilo verdi! Zayıflama sırrını açıkladı: "Diyet miyet yok"
Ömür Usta dizisiyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimin sırrını paylaştı. Diyet yapmadığını söyleyen ünlü oyuncunun mutfakta giriştiği sağlıklı atıştırmalık denemesi ise beklediği gibi sonuçlanmadı.
Başarılı oyunculuğuyla yıllardır adından söz ettiren Nurgül Yeşilçay, bu sezon Ömür Usta dizisiyle ekranlara döndü.
Yoğun set temposunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin ilgisini çeken ünlü oyuncu, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi.
Yaklaşık 3 kilo zayıfladığını açıklayan Yeşilçay, bu değişimin arkasında herhangi bir diyet programı bulunmadığını söyledi.
"DİYET MİYET YOK, ÇALIŞMA VAR"
Kilo kaybını yoğun çalışma temposuna bağlayan 50 yaşındaki oyuncu, zayıflama sürecini esprili bir dille anlattı.
Yeşilçay, "Çok yoğun çalıştığım için 3 kilo verdim. Diyet miyet yok, çalışma var." dedi.
Özel bir beslenme programı uygulamadığını belirten Yeşilçay, mutfakta da belirli tariflere bağlı kalmak yerine kendi yöntemlerini denediğini söyledi.
MUTFAĞA GİRDİ, PANCAR CİPSİ YAPMAYA KARAR VERDİ
Sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamaya çalıştığını anlatan Nurgül Yeşilçay, bu kez sosyal medya takipçilerinin karşısına mutfaktan çıktı.
Dizi izlerken tüketebileceği bir atıştırmalık yapmak isteyen oyuncu, pancar cipsi denemeye karar verdi. Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı:
"Pancar cipsi diye bir şey duydum, onu yapacağım. Daha önce yapmadım ama. Tarif marif yok, bam bam bam."
Mutfakta tamamen doğaçlama hareket ettiğini söyleyen Yeşilçay, hazırlık aşamasında da eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti.
"BU BENCE ÇOK GÜZEL OLACAK"
Pancarları hazırlamaya başlayan oyuncu, önce tepsiyi yağlayarak işe koyuldu.
"Dizi izlerken sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum. Bu bence çok güzel olacak" diyen Yeşilçay, hazırladığı pancarları fırına verdi.
Ardından cipsin yanında tüketmek için yoğurt ve labneyi karıştırarak bir sos hazırladı.
FIRINDAN ÇIKARDI AMA SONUÇ ŞAŞIRTTI
Pancarları yaklaşık 15 dakika boyunca ara ara kontrol ettiğini anlatan Yeşilçay, bazı dilimlerin henüz istediği kıvama gelmediğini görünce yeniden fırına koydu.
Pişirme işleminin ardından cipsleri soğumaya bırakan oyuncu, ilk tadımda ise beklediği çıtırlığı bulamadı.
Nurgül Yeşilçay, "Bir şey söyleyeceğim, bu çıtır çıtır olmadı. Beceremedik." dedi.
Ancak bazı dilimlerin daha kıtır olduğunu fark eden Yeşilçay, "Aa bu çıtır. Tamam, normali böyle çıtır olması lazım" diyerek denemesine devam etti.
"AY BUNU NASIL ÇITIR YAPACAĞIZ?"
Hazırladığı pancar cipsinin lezzetini beğenen ancak kıvamından tam olarak memnun kalmayan ünlü oyuncu, bu kez takipçilerinden yardım istedi.
Yeşilçay, "Ay bunu nasıl çıtır yapacağız ya söyleyin. Biraz daha mı fırında tutacaktım? Suyunu mu alacaktım? Anlamadım yani. Ama güzel." ifadelerini kullandı.
İlk kez denediği pancar cipsinde istediği sonucu tam olarak alamayan Yeşilçay, samimi ve eğlenceli anlatımıyla sosyal medyada ilgi gördü.