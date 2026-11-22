Mutfakta tamamen doğaçlama hareket ettiğini söyleyen Yeşilçay, hazırlık aşamasında da eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti.

"Pancar cipsi diye bir şey duydum, onu yapacağım. Daha önce yapmadım ama. Tarif marif yok, bam bam bam."

Dizi izlerken tüketebileceği bir atıştırmalık yapmak isteyen oyuncu, pancar cipsi denemeye karar verdi. Yeşilçay, şu ifadeleri kullandı:

Sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamaya çalıştığını anlatan Nurgül Yeşilçay, bu kez sosyal medya takipçilerinin karşısına mutfaktan çıktı.

Ardından cipsin yanında tüketmek için yoğurt ve labneyi karıştırarak bir sos hazırladı.

"Dizi izlerken sağlıklı bir şeyler yemek istiyorum. Bu bence çok güzel olacak" diyen Yeşilçay, hazırladığı pancarları fırına verdi.

"BU BENCE ÇOK GÜZEL OLACAK"

Ancak bazı dilimlerin daha kıtır olduğunu fark eden Yeşilçay, "Aa bu çıtır. Tamam, normali böyle çıtır olması lazım" diyerek denemesine devam etti.

Nurgül Yeşilçay, "Bir şey söyleyeceğim, bu çıtır çıtır olmadı. Beceremedik." dedi.

Pancarları yaklaşık 15 dakika boyunca ara ara kontrol ettiğini anlatan Yeşilçay, bazı dilimlerin henüz istediği kıvama gelmediğini görünce yeniden fırına koydu.

"AY BUNU NASIL ÇITIR YAPACAĞIZ?"

Hazırladığı pancar cipsinin lezzetini beğenen ancak kıvamından tam olarak memnun kalmayan ünlü oyuncu, bu kez takipçilerinden yardım istedi.

Yeşilçay, "Ay bunu nasıl çıtır yapacağız ya söyleyin. Biraz daha mı fırında tutacaktım? Suyunu mu alacaktım? Anlamadım yani. Ama güzel." ifadelerini kullandı.

İlk kez denediği pancar cipsinde istediği sonucu tam olarak alamayan Yeşilçay, samimi ve eğlenceli anlatımıyla sosyal medyada ilgi gördü.