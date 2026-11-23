Diğer mesleki nitelikler ve özel başvuru koşulları da ilgili kılavuzda yer alıyor.

En az 167, en fazla 210 santimetre boyunda olmak ve boy-kilo tablosundaki şartları sağlamak.

Türk vatandaşı ve erkek olmak.

2027 yılı uzman erbaş alımında jandarma, lojistik, sıhhiye, muhabere ve havacılık başta olmak üzere 9 farklı branşta kontenjan ayrıldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Adayların yaş, eğitim, sağlık, boy-kilo ve güvenlik soruşturması şartlarını karşılaması gerekiyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA YAŞ SINIRI KAÇ?

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımında yaş şartı, düzeltilmemiş nüfus kaydı esas alınarak hesaplanacak. Adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.

Buna göre 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında doğanlar, belirtilen sınır tarihler de dahil olmak üzere yaş şartını karşılayabilecek.

LİSE MEZUNLARI BAŞVURABİLİR Mİ?

Jandarma mesleki niteliğine başvuracak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranıyor. Bu kapsamda lise, ön lisans ve lisans mezunları, mezun oldukları bölümden bağımsız olarak jandarma mesleki niteliğine başvurabilecek.

Diğer mesleki niteliklere başvuracak adayların ise başvuru kılavuzunun Tablo 2-4 bölümlerinde belirtilen eğitim seviyelerinden ve bölümlerden mezun olması gerekiyor.

Ustalık, kalfalık veya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesiyle başvuru yapacak adayların da belli şartları ve belge koşullarını karşılaması isteniyor.

ASKERLİK ŞARTI VAR MI?

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımında askerlik hizmetini yapmış olma şartı aranmıyor. Ancak askerlik hizmetini sürdürürken başvuran adaylar için ilave koşullar bulunuyor.

Yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan başvuruda bulunanların, birlik komutanlıklarınca düzenlenen ve kılavuzun Tablo 6 bölümünde yer alan nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri alması gerekiyor. Ayrıca sözleşmeli erbaş ve er statüsünden uzman erbaşlığa geçişte ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Bu kapsamda yalnızca Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve erler için belirtilen şartlar geçerli olacak. Sözleşmeli erbaş veya er olarak görev yaparken ya da adaylık sürecinde sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilenler bu kapsamda başvuramayacak.