Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı başladı! Lise mezunları da başvurabilecek: İşte başvuru şartları, yaş sınırı ve kontenjanlar
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce adayın beklediği ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, 2027 yılı için 9 bin erkek uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Jandarma, lojistik, sıhhiye, muhabere, havacılık ve bando dahil 9 farklı alanda gerçekleştirilecek alımlar için başvurular 23 Kasım'da başladı. Peki, Jandarma 9 bin uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir, yaş sınırı kaç, askerlik şartı var mı? İşte başvuru ekranı, son tarih ve kadro kadro kontenjan dağılımı...
Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, 2027 yılı kapsamında 8 bin 174 jandarma başta olmak üzere at bakıcısı, bot serdümeni, kurbağa adam, sıhhiyeci, muhabere, havacılık, lojistik ve bando branşlarında erkek uzman erbaş temin edilecek.
Başvurular 23 Kasım-7 Aralık 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylarda en az lise mezuniyeti, belirtilen yaş aralığında bulunma, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi şartlar aranacak. Askerlik hizmetini tamamlamış olma zorunluluğu ise bulunmuyor.
JANDARMA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Adaylar, başvurularını 23 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Havacılık branşına alınacak 10 personelin 5'i uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5'i ise havacılık itfaiyecisi olarak görev yapacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Adaylar, personeltemin.jandarma.gov.tr internet adresine girerek başvuru işlemlerini yapabilecek.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMINDA YAŞ SINIRI KAÇ?
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımında yaş şartı, düzeltilmemiş nüfus kaydı esas alınarak hesaplanacak. Adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.
Buna göre 1 Ocak 1999 ile 1 Ocak 2007 tarihleri arasında doğanlar, belirtilen sınır tarihler de dahil olmak üzere yaş şartını karşılayabilecek.
LİSE MEZUNLARI BAŞVURABİLİR Mİ?
Jandarma mesleki niteliğine başvuracak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranıyor. Bu kapsamda lise, ön lisans ve lisans mezunları, mezun oldukları bölümden bağımsız olarak jandarma mesleki niteliğine başvurabilecek.
Diğer mesleki niteliklere başvuracak adayların ise başvuru kılavuzunun Tablo 2-4 bölümlerinde belirtilen eğitim seviyelerinden ve bölümlerden mezun olması gerekiyor.
Ustalık, kalfalık veya Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesiyle başvuru yapacak adayların da belli şartları ve belge koşullarını karşılaması isteniyor.
ASKERLİK ŞARTI VAR MI?
Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımında askerlik hizmetini yapmış olma şartı aranmıyor. Ancak askerlik hizmetini sürdürürken başvuran adaylar için ilave koşullar bulunuyor.
Yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan başvuruda bulunanların, birlik komutanlıklarınca düzenlenen ve kılavuzun Tablo 6 bölümünde yer alan nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri alması gerekiyor. Ayrıca sözleşmeli erbaş ve er statüsünden uzman erbaşlığa geçişte ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.
Bu kapsamda yalnızca Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli sözleşmeli erbaş ve erler için belirtilen şartlar geçerli olacak. Sözleşmeli erbaş veya er olarak görev yaparken ya da adaylık sürecinde sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle idarece feshedilenler bu kapsamda başvuramayacak.
BOY VE KİLO ŞARTI NEDİR?
Uzman erbaş alımına başvuracak adayların boyunun en az 167 santimetre, en fazla 210 santimetre olması gerekiyor. Adayların kiloları da kılavuzun Tablo 7 bölümünde belirtilen boy-kilo oranlarına uygun olacak.
Boy ölçümü çıplak ayakla, ağırlık ölçümü ise spor şortu veya eşofmanla gerçekleştirilecek.
SAĞLIK RAPORU ŞARTI NEDİR?
Başvuru sürecinde adayların Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden gerekli sağlık raporunu alması gerekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Uzman Erbaş Olur" kararlı sağlık kurulu raporu aranacak.
Kurbağa adam branşında başarılı olan adayların ise bu rapora ek olarak "Kurbağaadam Olur" sağlık raporu alması gerekecek.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI ŞARTI
Jandarma uzman erbaş alımında adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekiyor. Güvenlik soruşturmasında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde bulunan adres bilgileri esas alınacak.
Bu nedenle adayların güncel ikamet adreslerinin nüfus kayıt sisteminde doğru şekilde bulunması gerekiyor.
2027 JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM KILAVUZU NEREDE YAYIMLANDI?
9 bin uzman erbaş alımının başvuru koşulları, branşlara göre özel nitelikleri ve diğer ayrıntıları "2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu" içerisinde yer alıyor.
Adaylar, kılavuza ve başvuru duyurularına şu resmi internet sitelerinden ulaşabilecek:
Başvurular ise yalnızca belirtilen başvuru takvimi içerisinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.