Etnospor’da savaş sanatları coşkusu

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Balıkesir Karesi Atlı Binicilik ve Savaş Sanatları Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride, geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular önce tribünleri selamladı. Biniciler daha sonra ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi. Gösteride atlı okçuların kale burçlarına atışları da canlandırıldı.