En düşük emekli maaşına 30-35 bin lira formülü! Yaş ve prim günü merkezde: Yeni düzenlemede yüzde 10 + 5 bin senaryosu
Başkan Erdoğan’ın duyurduğu ve 17 milyonluk kesimi kapsayan yeni emekli düzenlemesinin detayları netleşmeye başladı. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet esasının merkeze alındığı çalışmada, enflasyon artışı, refah payı ve seyyanen zam formülleri ile takviye yapılacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem düzenlemeyi sıcağı sıcağına değerlendirdi ve en düşük emekli maaşı için "Yüzde 10 + 5 bin lira" formülüne dikkat çekti. Maaşların 30-35 bin bandına gelmesini bekleyen Erdem, dul, yetim, ölüm aylığı alanlar ile memur emeklilerinin de faydalanacağını bildirdi.
Milyonlarca emeklinin maaşına sene başından önce iyileştirme yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyet esas alınarak bir çalışma yürütüldüğünü duyurdu.
Erdoğan, "Kurmaylarımız hazırlıklarını yürüttüğümüz çalışmanın genel çerçevesini paylaştılar. Yaş ve prim gün sayısına göre adalet ve hakkaniyeti merkeze alan bir yaklaşımla meseleyi tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi, sene başından önce hayata geçireceğiz." dedi.
Emekli zammında yeni formüller
SEYYANEN ARTIŞ VE REFAH PAYI
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 17 milyonu aşkın emeklinin tamamını kapsayacak yeni düzenlemeyi sıcağı sıcağına değerlendirdi.
"Başkan Erdoğan'ın 'Yılbaşından önce bu işi bitireceğiz' demesi önemli" diyen Erdem, seyyanen artış ve refah payı detayına dikkat çekti. Düzenlemenin kapsayıcı olması durumunda 2027 ocak ve temmuz şeklinde düzenleme olabileceğin belirtti.
Erdem yeni düzenlemeyle beraber en düşük emekli maaşı için de rakam verdi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren şu detayları paylaştı:
Şu kesin ki yüzde 10'un üzerinde bir artış olacak. Ama benim burada tahminlerimden birisi de en düşük maaşa yapılacak bir artış.
En düşük maaş şu anda 23.552 lira. Buna yüzde 10'luk bir enflasyon artışı yaptığınız zaman 25.900 küsur lira oluyor, 26.000 lira oluyor.
Onun üzerine konulacak bir 4-5 bin liralık bir seyyanen artışla ben en düşük emekli maaşının 30 bin bandını aşabileceğini düşünüyorum.
DAHA YÜKSEK PRİME DAHA YÜKSEK ÖDEME
Prim gününe göre hakkaniyetli bir artış olacağını belirten Faruk Erdem, "3600 günle emekli olmuş birisiyle 9.000 gün prim ödemiş birinin aynı şeyi alması adaletli değil. O yüzden de adalet ve hakkaniyetten kasıt burada. Daha yüksek prim günü olan ve yüksek prim ödemişlerin daha yüksek ek gelir elde etmesi şeklinde düzenleme olacak gibi görünüyor" açıklamasında bulundu.
SADECE EMEKLİLER DEĞİL DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR DA FAYDALANACAK
Öte yandan düzenlemeden dul, yetim ve ölüm aylığı alan diğer sosyal grupların da yararlanması muhtemel.
Faruk Erdem konuya ilişkin şu detayları paylaştı:
Burada 17 milyon rakamını seslendirdi sayın Cumhurbaşkanı. Aşağı yukarı bir 13-14 milyon emeklimiz var bizim. Geri kalan dul, yetim ve ölüm maaşı alanlara da demek ki bir iyileştirme geliyor. Zaten hani hangi kurumdan emekli olmuşsa vefat eden yakını ona göre bir artış alacak. Dolayısıyla 17 milyon ifadesi çok önemliydi burada. Dul yetim maaşı alanlara da hani çok açık olmasa da gizli bir müjde gelmiş oldu. Onlar da bu ek gelirden faydalanacak gibi görünüyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE İLAVE
Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin yapılacak olan ek artış memurlar ve memur emeklilerine nasıl yansıyacak?
Erdem, "Memurlar ve memur emeklileri açısından da bir 2 puanlık bir ilave düzenleme gelebilir diye düşünüyorum" dedi.
YÜZDE 10 + 5 BİN FORMÜLÜ... "30-35 BİN BANDINA ÇEKECEK"
En düşük emekli aylığı için yüzde 10'luk enflasyon artışı + 5 bin lira formülü yapan Erdem şu ifadeleri kullandı:
17 milyonun tamamını kapsayan bir düzenleme olacak. Ama en düşük maaş alanlar açısından az önce söylediğim gibi taban maaşı 30-35 bin bandına çekecek bir düzenlemeyi de ben bekliyorum. Arkadaşımız zaman zaman bu tabloları veriyorlar. Hani kaç puan olursa en düşük maaş, kaç lira olur tablosu bu. Şuradan bakarsak işte 10 puan ilave bir refah payı gelirse 28.437 liraya çıkıyor. 20 puan gelirse de 31 bin liraya çıkıyor. Ben bunu %10'luk enflasyon artışı artı 5.000 lira şeklinde formüle ettim.