







EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren şu detayları paylaştı:



Şu kesin ki yüzde 10'un üzerinde bir artış olacak. Ama benim burada tahminlerimden birisi de en düşük maaşa yapılacak bir artış.



En düşük maaş şu anda 23.552 lira. Buna yüzde 10'luk bir enflasyon artışı yaptığınız zaman 25.900 küsur lira oluyor, 26.000 lira oluyor. Onun üzerine konulacak bir 4-5 bin liralık bir seyyanen artışla ben en düşük emekli maaşının 30 bin bandını aşabileceğini düşünüyorum.









DAHA YÜKSEK PRİME DAHA YÜKSEK ÖDEME



Prim gününe göre hakkaniyetli bir artış olacağını belirten Faruk Erdem, "3600 günle emekli olmuş birisiyle 9.000 gün prim ödemiş birinin aynı şeyi alması adaletli değil. O yüzden de adalet ve hakkaniyetten kasıt burada. Daha yüksek prim günü olan ve yüksek prim ödemişlerin daha yüksek ek gelir elde etmesi şeklinde düzenleme olacak gibi görünüyor" açıklamasında bulundu.