Ancak her kurumun başvuru koşulları ve aradığı asgari puan farklılık gösterebilir.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerde adayların puanları, tercih sıralamaları, kadro sayıları ve başvuru şartları dikkate alınır. Lise mezunları, merkezi yerleştirmelerin yanı sıra bazı kamu kurumlarının açıktan personel alım ilanlarına da KPSS P94 puanlarıyla başvurabilir.

KPSS P94 puanı, lise mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarındaki ortaöğretim düzeyine uygun kadro ve pozisyonlara yerleştirilmesinde kullanılır.

Söz konusu liste, önceki yerleştirme dönemi olan 2026/1 kılavuzuna dayanıyor. Bu kurumların tamamının 2026/2 döneminde de personel alacağı anlamına gelmiyor. 19 Kasım'da açıklanan 2026 KPSS Ortaöğretim puanlarıyla yapılabilecek tercihlerde, ilgili yeni yerleştirme kılavuzunda ilan edilen kadrolar esas alınacak.

KPSS'den 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan alan adaylar atama şartlarını merak ediyor. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Özellikle teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni ve sağlık memuru gibi mesleki unvanlarda belirli alanlardan mezun olma şartı aranabiliyor. Bazı pozisyonlarda sürücü belgesi, sertifika veya ek mesleki yeterlilik koşulları da bulunabiliyor.

Adayların tercih edebileceği kadrolar, mezun oldukları lise programına ve ilgili pozisyonun nitelik kodlarına göre değişiyor.

Gerekli güvenlik belgeleri ve diğer koşullar

Gerekli sürücü belgesi ve diğer özel şartlar

SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Meteoroloji gibi kurumların önceki yerleştirmelerde lise mezunlarına yönelik kadroları yer aldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KPSS tercihlerinde puanın yanı sıra mezuniyet şartları ve nitelik kodları da belirleyici olacak. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 60, 65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konular arasında farklı puanlarla hangi kadrolara atanılabileceği yer alıyor.

Ancak KPSS P94 puanıyla yerleştirme yapılabilmesi için yalnızca puanın yeterli olması gerekmiyor. Kadro sayısı, başvuru koşulları, nitelik kodları, tercih sıralaması ve diğer adayların puanları da yerleştirme sonuçlarını etkiliyor.

KPSS P94 puanı Tercihlerde dikkat edilmesi gerekenler 55 puan İlanlarda belirtilen asgari puan şartlarının kontrol edilmesi gerekiyor. 60 puan Merkezi yerleştirme ve açıktan alım ilanlarındaki koşullar incelenmeli. 65 puan Mezuniyet şartları, nitelik kodları ve kontenjanlar belirleyici oluyor. 70 puan 70 taban puan şartı bulunan ilanlara, diğer koşullar da sağlanıyorsa başvurulabiliyor. 75 puan Önceki yerleştirme puanları ve açılan kadro sayıları karşılaştırılabilir. 80 puan Daha yüksek puanlı kadrolar da değerlendirilebilir ancak yerleştirme garantisi bulunmuyor.

Merkezi yerleştirmelerde bazı kadroların taban puanları daha düşük seviyelerde oluşabilirken, yoğun talep gören kurum ve şehirlerde daha yüksek puanlar gerekebiliyor.