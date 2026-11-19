KPSS Ortaöğretim P94 tercih rehberi... 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? İşte lise mezunu memur alımı yapan kurumlar
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım'da açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 3 milyon adayın gözü kamu personeli alımlarına çevrildi. Lise mezunları, KPSS P94 puanlarıyla başvurabilecekleri kurumları, kadroları ve atama puanlarını araştırmaya başladı. ÖSYM'nin 2026/1 tercih kılavuzunda SGK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi kurumlar yer alırken, teknisyen, hizmetli, şoför ve güvenlik görevlisi gibi unvanlarda kontenjanlar açıldı. Peki, KPSS Ortaöğretim 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla hangi memurluklar tercih edilebilir? KPSS 2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak? İşte lise mezunları için KPSS P94 tercih rehberi...
2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından lise mezunu adaylar kamu kurumlarının personel alım ilanlarına odaklandı.
ÖSYM tarafından 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvururken, 19 Kasım'da sonuçların erişime açılmasıyla birlikte KPSS P94 puanı üzerinden yapılacak atamalar gündeme geldi. Özellikle 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan alan adaylar, hangi kurumlara başvurabileceklerini ve önceki yerleştirmelerde oluşan taban puanları araştırıyor. ÖSYM'nin 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Adayların tercih edebileceği kurumlar, kontenjanlar ve başvuru şartları ise yayımlanacak tercih kılavuzuyla netleşecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçlarını 19 Kasım'da açıkladı.
Sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvururken, adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltildi. Soruların yanıtlanması için 130 dakika süre verildi.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte lise mezunları, kamu kurumlarında açılacak kadroları ve yerleştirme koşullarını araştırmaya başladı.
Adaylar, sonuçlarını [ÖSYM sonuç sorgulama ekranı] üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebiliyor.
KPSS P94 PUANI NEDİR?
KPSS P94, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ortaöğretim düzeyinde katılan lise mezunu adaylar için hesaplanan puan türüdür. Kamu kurumlarının ortaöğretim mezunlarına yönelik personel alımlarında ve ÖSYM'nin merkezi yerleştirmelerinde bu puan kullanılır.
KPSS P94 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri yüzde 50'şer ağırlığa sahiptir.
B Grubu kadrolara yapılacak yerleştirmelerde öğrenim düzeylerine göre farklı KPSS puan türleri esas alınır. Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanı kullanılır.
KPSS P94 PUANI NERELERDE KULLANILIR?
KPSS P94 puanı, lise mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarındaki ortaöğretim düzeyine uygun kadro ve pozisyonlara yerleştirilmesinde kullanılır.
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelerde adayların puanları, tercih sıralamaları, kadro sayıları ve başvuru şartları dikkate alınır. Lise mezunları, merkezi yerleştirmelerin yanı sıra bazı kamu kurumlarının açıktan personel alım ilanlarına da KPSS P94 puanlarıyla başvurabilir.
Ancak her kurumun başvuru koşulları ve aradığı asgari puan farklılık gösterebilir.
KPSS P94 İLE PERSONEL ALAN KURUMLAR HANGİLERİ?
ÖSYM'nin 2026/1 merkezi yerleştirme tercih kılavuzunda, ortaöğretim mezunlarına yönelik çeşitli kamu kurumlarının kadro ve pozisyonlarına yer verildi.
Söz konusu liste, önceki yerleştirme dönemi olan 2026/1 kılavuzuna dayanıyor. Bu kurumların tamamının 2026/2 döneminde de personel alacağı anlamına gelmiyor.
19 Kasım'da açıklanan 2026 KPSS Ortaöğretim puanlarıyla yapılabilecek tercihlerde, ilgili yeni yerleştirme kılavuzunda ilan edilen kadrolar esas alınacak.
KPSS P94 PUANIYLA HANGİ KADROLARA ATAMA YAPILIYOR?
KPSS Ortaöğretim puanıyla kamu kurumlarının farklı hizmet alanlarında personel alımı yapılabiliyor.
Adayların tercih edebileceği kadrolar, mezun oldukları lise programına ve ilgili pozisyonun nitelik kodlarına göre değişiyor.
Özellikle teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni ve sağlık memuru gibi mesleki unvanlarda belirli alanlardan mezun olma şartı aranabiliyor. Bazı pozisyonlarda sürücü belgesi, sertifika veya ek mesleki yeterlilik koşulları da bulunabiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM 55, 60, 65, 70, 75 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konular arasında farklı puanlarla hangi kadrolara atanılabileceği yer alıyor.
Ancak KPSS P94 puanıyla yerleştirme yapılabilmesi için yalnızca puanın yeterli olması gerekmiyor. Kadro sayısı, başvuru koşulları, nitelik kodları, tercih sıralaması ve diğer adayların puanları da yerleştirme sonuçlarını etkiliyor.
Merkezi yerleştirmelerde bazı kadroların taban puanları daha düşük seviyelerde oluşabilirken, yoğun talep gören kurum ve şehirlerde daha yüksek puanlar gerekebiliyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM TABAN PUANLARI NASIL BELİRLENİYOR?
KPSS Ortaöğretim merkezi yerleştirmelerinde taban puanlar, tercih sürecinin ardından oluşuyor. Bir kadroya yerleşen son adayın KPSS puanı, o kadronun ilgili dönemdeki en düşük yerleştirme puanını oluşturuyor.
Taban puanların oluşmasında açılan kontenjan sayısı, kadronun bulunduğu şehir, başvuru şartları ve adayların tercihleri etkili oluyor.
KPSS 2026/2 LİSE MEZUNU MEMUR ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte lise mezunları için açılacak kadrolar, kontenjanlar ve başvuru şartları belli olacak.
Adaylar, kılavuzun ortaöğretim mezunlarına yönelik Tablo-1 bölümünden personel alımı yapacak kurumları ve kadro unvanlarını öğrenebilecek.
Tercih işlemleri, ÖSYM'nin duyuracağı esaslara göre internet üzerinden yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sonuçlar bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar geçerliliğini koruyacak.
Adaylar, geçerlilik süresi içerisinde yayımlanacak merkezi yerleştirme kılavuzları ve kurumların personel alım ilanlarında KPSS P94 puanlarını kullanabilecek.
KPSS TERCİHLERİNDE NİTELİK KODLARINA DİKKAT!
KPSS P94 puanıyla tercih yapacak lise mezunlarının, kılavuzda yer alan nitelik kodlarını kontrol etmesi gerekiyor. Her kadro için belirlenen mezuniyet şartları farklılık gösterebiliyor. Bazı kadrolar tüm lise mezunlarına açıkken, bazıları yalnızca belirli mesleki ve teknik lise programlarından mezun olan adayların başvurusuna uygun olabiliyor.
Ayrıca koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve teknisyen gibi kadrolarda ek belgeler veya özel şartlar aranabiliyor.
Adayların tercihlerini puanlarının yanı sıra mezuniyet durumlarına ve başvuru koşullarına uygun şekilde yapması gerekiyor.
KPSS 2026/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla birlikte tercih edilebilecek kadrolar, kontenjanlar ve başvuru koşulları açıklanacak.
Adaylar, kılavuzun yayımlanmasının ardından mezuniyet düzeylerine ve KPSS puanlarına uygun pozisyonları inceleyebilecek. Tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.
KPSS 2026/2 KADRO VE KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
KPSS 2026/2 kapsamında kamu kurumlarının talep ettiği kadro ve kontenjanlar, ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasıyla netleşecek. Kılavuzda lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının başvurabileceği pozisyonlara ilişkin ayrıntılar yer alacak.
Kurumların kadro unvanları, görev yerleri, kontenjan sayıları ve adaylarda aranan nitelik kodları da tercih kılavuzuyla açıklanacak. Adaylar, bu bilgileri inceleyerek eğitim durumlarına ve sahip oldukları KPSS puanlarına uygun tercih listelerini hazırlayabilecek.
KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri, 17-24 Aralık 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların tercih kılavuzunda belirtilen başvuru koşullarını incelemesi ve mezuniyet durumlarıyla nitelik kodlarına uygun kadroları seçmesi gerekiyor.
Merkezi yerleştirmelerde adayların KPSS puanları, tercih sıralamaları ve kadro kontenjanları esas alınacak. Yerleştirme işlemleri puan üstünlüğüne göre yapılacak. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM MEMUR ALIMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?
KPSS P94 puanıyla kamuya atanmak isteyen adaylar, merkezi yerleştirme duyurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden takip edebilecek. Kurumların açıktan personel alım ilanları ise ilgili kamu kuruluşlarının duyuru kanallarından ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanabiliyor.
ÖSYM tarafından açıklanacak 2026/2 tercih kılavuzu, lise mezunlarına ayrılan güncel kontenjanların ve başvuru şartlarının belirlenmesinde esas alınacak.
Adaylar, [ÖSYM'nin resmi internet sitesi] üzerinden tercih sürecine ilişkin duyuruları takip edebilir.