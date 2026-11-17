Karaman'da 18 yaşındaki çobandan babasına son telefon! "İyi değilim" dedi, dağda ölü bulundu
Karaman'da koyunlarını otlatmak için Hacıbaba Dağı'na çıkan 18 yaşındaki Ramazan Kıyak, babasını telefonla arayarak durumunun iyi olmadığını söyledi ve yardım istedi. Bir süre sonra kendisinden haber alınamayan genç çoban, göğsünden tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, dün sabah saatlerinde Karaman merkeze bağlı Muratdede köyü yakınlarındaki Hacıbaba Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatmak için dağa çıkan 18 yaşındaki Ramazan Kıyak, bir süre sonra babası Metin K.'yi telefonla arayarak durumunun iyi olmadığını söyledi ve yardım istedi.
Oğlunun çağrısı üzerine hemen yola çıkan baba Metin K., bir yandan da telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Ancak oğlunun aramalarına yanıt vermemesi üzerine bölgedeki diğer çoban yakınlarını arayarak Ramazan Kıyak'ın yardım istediğini bildirdi.
GÖĞÜS BÖLGESİNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda 18 yaşındaki Ramazan Kıyak, tüfekle göğüs bölgesinden vurulmuş halde, yanında götürdüğü tüfekle birlikte bulundu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Kıyak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kıyak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
TÜFEĞİN KAZARA ATEŞ ALDIĞI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Genç çobanın koyunlarını otlattığı sırada yanında bulunan tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.