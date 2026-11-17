Olay, dün sabah saatlerinde Karaman merkeze bağlı Muratdede köyü yakınlarındaki Hacıbaba Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, koyunlarını otlatmak için dağa çıkan 18 yaşındaki Ramazan Kıyak, bir süre sonra babası Metin K.'yi telefonla arayarak durumunun iyi olmadığını söyledi ve yardım istedi.

Ramazan Kıyak. (Fotoğraf: İHA)

Oğlunun çağrısı üzerine hemen yola çıkan baba Metin K., bir yandan da telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı. Ancak oğlunun aramalarına yanıt vermemesi üzerine bölgedeki diğer çoban yakınlarını arayarak Ramazan Kıyak'ın yardım istediğini bildirdi.