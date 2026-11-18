Programın son bölümünde yarışma koltuğuna oturan Ömer Çakır, samimi tavırları ve esprileriyle stüdyonun neşe kaynağı oldu.

Esra Erol 'un sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun , birbirinden renkli yarışmacıları ve heyecan dolu anlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Esra Erol, yarışmacıyı tanıtırken "Dışarıdan baktığımda sert, hafif suratsız, sanki az konuşan bir yapın var. Ama seninle yakınlaştıkça içeride stand-up yapan komik bir adam var" sözleriyle Ömer'in bilinmeyen yönüne dikkat çekti.

Dışarıdan bakıldığında sessiz ve ciddi biri gibi görünen Ömer'in eğlenceli kişiliği, Esra Erol'u da şaşırttı.

ÖMER ÇAKIR KİMDİR? HAYAT HİKÂYESİ DUYGULANDIRDI

Kalabalık bir ailede büyüyen Ömer Çakır, altı kardeş olduklarını ve ailesine oldukça bağlı olduğunu anlattı. Meslek lisesinde metal teknolojileri bölümünü tamamlayan Ömer, farklı üniversite ve bölüm deneyimlerinin ardından tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında bir yandan eğitimini sürdürürken diğer yandan bakkal dükkânı açarak ticarete atılan Ömer, bugün de ailesiyle birlikte bu işi sürdürüyor.