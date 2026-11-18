Var Mısın Yok Musun'da Ömer Çakır fırtınası! Esra Erol bile şaşkına döndü
Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'da yarışan Ömer Çakır, esprileriyle stüdyoyu kahkahaya boğarken beklenmedik hareketiyle herkesi şaşırttı. Büyük ödül için mücadele eden yarışmacının bankadan gelen teklife verdiği yanıt ise gecenin seyrini değiştirdi.
Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun, birbirinden renkli yarışmacıları ve heyecan dolu anlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Programın son bölümünde yarışma koltuğuna oturan Ömer Çakır, samimi tavırları ve esprileriyle stüdyonun neşe kaynağı oldu.
"İÇERİDE STAND-UP YAPAN KOMİK BİR ADAM VAR"
Dışarıdan bakıldığında sessiz ve ciddi biri gibi görünen Ömer'in eğlenceli kişiliği, Esra Erol'u da şaşırttı.
Esra Erol, yarışmacıyı tanıtırken "Dışarıdan baktığımda sert, hafif suratsız, sanki az konuşan bir yapın var. Ama seninle yakınlaştıkça içeride stand-up yapan komik bir adam var" sözleriyle Ömer'in bilinmeyen yönüne dikkat çekti.
ÖMER ÇAKIR KİMDİR? HAYAT HİKÂYESİ DUYGULANDIRDI
Kalabalık bir ailede büyüyen Ömer Çakır, altı kardeş olduklarını ve ailesine oldukça bağlı olduğunu anlattı. Meslek lisesinde metal teknolojileri bölümünü tamamlayan Ömer, farklı üniversite ve bölüm deneyimlerinin ardından tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünden mezun oldu.
Üniversite yıllarında bir yandan eğitimini sürdürürken diğer yandan bakkal dükkânı açarak ticarete atılan Ömer, bugün de ailesiyle birlikte bu işi sürdürüyor.
İLK BULUŞMADA AŞIK OLDU
2024 yılında hayatının aşkıyla tanışan yarışmacı, ilk buluşmada âşık olduğu eşiyle kısa sürede dünyaevine girdi.
Ömer'in yarışmadaki en büyük hedefi ise çok sevdiği eşine verdiği sözü yerine getirerek ortak hayallerini gerçekleştirmekti.
ABİSİNİN YAŞADIĞI KAZAYI ANLATIRKEN DUYGULANDI
Esra Erol'un ailesiyle ilgili sorularını yanıtlayan Ömer, çocukluğunda yaşadığı ve hayatında derin izler bırakan trafik kazasını anlattı.
Henüz 7 yaşındayken abisinin doğum gününde yaşanan kazaya gözleriyle tanıklık ettiğini söyleyen Çakır, o anları unutamadığını belirtti.
KAZANIN ARDINDAN ABİSİ BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Okul çıkışında kardeşleriyle birlikte eve dönerken abisine otomobil çarptığını anlatan Ömer, kazanın ardından abisinin beyin kanaması geçirdiğini ve uzun süre tedavi gördüğünü söyledi.
Abisinin vücudunun sol tarafının felçli kaldığını belirten yarışmacı, yaşadığı olayın ardından sevdiklerine karşı daha korumacı biri haline geldiğini ifade etti.
ÖMER'İN KAYINBİRADERİ STÜDYODA GÜNDEM OLDU
Gecenin en eğlenceli anlarından biri ise Ömer'in kayınbiraderiyle ilgili konuşmalar sırasında yaşandı. Daha önce kayınbiraderine olan düşkünlüğüyle dikkat çeken Ömer, yarışmacı arkadaşlarının da merak konusu haline geldi.
Stüdyoda "Bugün kayınçosunu görür müyüz?" sorusu gündeme gelince Ömer, kayınbiraderinin programa gelmesini beklediğini söyledi.
"ENİŞTENİ UNUT KARDEŞİM"
"Kayınço Maren gelsin artık, bugün de gelmiyorsa daha da gelemez zaten" sözleri kahkahalara neden oldu.
Ömer, kayınbiraderine esprili bir şekilde seslenerek "Bugün geldin geldin, gelmedin enişteni unut kardeşim" dedi.
"TÜRKİYE O KAYINÇOYU TANIMALI"
Kayınbirader konusunun yeniden açılması üzerine Esra Erol da esprilere katıldı. Ömer'in kayınbiraderinden söz edildiğinde yaşadığı heyecanı hatırlatan Erol, stüdyodaki merakı daha da artırdı.
Esra Erol, "Türkiye o kayınçoyu tanımalı" diyerek Ömer'in kayınbiraderini ekranda görmek istediğini dile getirdi. Ömer'in daha önce kayınbiraderi için kendisini yerlere attığı, ağladığı ve büyük heyecan yaşadığı anlar da yeniden hatırlatıldı.
"KAYINÇO DEDİĞİNDE AKAN SULAR DURUYOR"
Esra Erol'un "Bu adamın en önemli özelliği, kayınço dediğinde akan sular duruyor" sözleriyle stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.
Kayınbiraderinin kendisine şans getirip getirmeyeceği sorulan Ömer ise "Vallahi kayınço şans mı getirir, şanssızlık mı getirir bilemem" yanıtını verdi.
Merak edilen kayınbiraderin programa gelip gelmeyeceği ise gecenin konuşulan konuları arasında yer aldı.
BAKKAL ÖMER'İN ESPRİLERİ KAHKAHAYA BOĞDU
Babasının ve kardeşinin de destek verdiği bakkal dükkânını işleten Ömer, müşterileriyle yaşadığı ilginç diyalogları anlatarak stüdyoyu güldürdü.
Evlendikten sonra eşine daha fazla vakit ayırmaya başladığını söyleyen yarışmacı, Var Mısın Yok Musun çekimlerini de zaman zaman işe gitmemek için bahane ettiğini esprili bir dille anlattı.
Müşterilerine alışveriş konusunda tavsiyelerde bulunduğunu belirten Ömer'in anlattıkları üzerine Esra Erol, dükkânı için "Bakkal değil terapi merkezi gibi" yorumunu yaptı.
STÜDYODA GERGİN ANLAR
Ömer'in kutu seçimi sırasında yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı. Kendi kutusunda yüksek miktarda para olduğunu düşündüğünü belirten Feyzanur, "Ben açamam abi" diyerek kutusunun açılmasını istemediğini söyledi.
Ömer'in kararına rağmen kutusunu açtırmayacağını dile getiren Feyzanur'un "21 kişi daha aç dese açmayacağım" sözleri tartışmayı alevlendirdi.
Bunun üzerine stüdyodan "Bunun kararını sen veremezsin" tepkisi yükseldi. Yarışmacılar arasında kutunun açılıp açılmaması konusunda fikir ayrılığı yaşanırken, Esra Erol da tartışmaya müdahale ederek herkesi birbirinin sözünü kesmeden konuşmaya davet etti.
Yaşanan gerginlik, Ömer'in büyük ödüle ulaşma mücadelesinde tansiyonu yükseltti.Var Mısın Yok Musun'da kutu tartışması
5 MİLYON TL HAYALİYLE YARIŞMAYA BAŞLADI
Eğlenceli sohbetlerin ardından kutu açma heyecanı başladı. 16 numaralı kutuyla yarışan Ömer, hedefinin 5 milyon TL olduğunu açıkladı.
"Hayaller 5 milyon, gerçekler 3 milyon olur inşallah" diyen yarışmacı, büyük ödülü kazanmak için mücadeleye başladı.
ÖMER SEVİNÇTEN MASANIN ÜZERİNE UÇTU
İlerleyen turlarda peş peşe açılan düşük tutarlı kutular, yarışmacının yüzünü güldürdü. Özellikle beşinci turda üç mavi kutunun art arda açılmasıyla stüdyoda büyük sevinç yaşandı.
Heyecanına hâkim olamayan Ömer, bir anda yerinden fırlayarak masanın üzerine atladı. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esra Erol, "49 bölümdür programda hiç böyle uçanı görmemiştik" dedi.
Ömer ise "Ben kendi imzamı bu gece buraya atmasam olmazdı" sözleriyle herkesi güldürdü.
BANKADAN 500 BİN TL'LİK TEKLİF GELDİ
Beşinci turdaki başarılı kutu seçimlerinin ardından bankanın teklifi 500 bin TL'ye yükseldi. 43 bin TL ile başlayan tekliflerin sırasıyla 109 bin, 210 bin ve 250 bin TL'ye çıktığını hatırlatan Esra Erol, yarışmacıya 500 bin TL'lik teklifi kabul edip etmeyeceğini sordu.
Ömer, teklifin oldukça yüksek olduğunu kabul etmesine rağmen hedefinden vazgeçmedi. Çakır, "Çok güzel bir para gerçekten. Ama bence bu kadar yetmez. Gece daha uzun" diyerek "Yokum" yanıtını verdi.
5 MİLYONLUK KUTU AÇILINCA MORALLER BOZULDU
Yarışmanın altıncı turunda Ömer'in 9 numaralı kutuyu seçmesiyle heyecan yeniden yükseldi. Ancak kutunun açılmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Kutudan 5 milyon TL çıkması, yarışmacının ve diğer yarışmacıların moralini bozdu.
BÜYÜK ÖDÜLLERİ PEŞ PEŞE KAYBETTİ
Ömer, ardından 4 numaralı kutuyu açtırmaya karar verdi. Bu kez de kutudan 1 milyon TL çıktı.
Büyük ödülleri peş peşe kaybeden Ömer, yarışmada 42 bin 500 TL kazandı.