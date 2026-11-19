Hatay'da Ahmet Nuri Bezar cinayeti aydınlatıldı: Cesedi çuvalda bulundu! Bıçaklayıp varilde yakmaya çalışmışlar
Hatay'da Asi Nehri'nde çuval içerisinde bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'a ait olduğu ortaya çıktı. Bezar'ı bıçaklayarak öldüren şüphelilerin cesedi varilde yakmaya çalıştığı, ardından parçalarını çuvala koyarak nehir kenarına attığı ortaya çıktı. Olayla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın detaylarını paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bezar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından cesedinin yok edilmeye çalışıldığı belirlendi.
KAYIP ŞAHSIN İZİ M.K. İLE GÖRÜŞMESİNDE BULUNDU
Kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın Hatay'ın Antakya ilçesine geldiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı tespit edildi. Araştırmalarda Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. isimli şahısla görüştüğü belirlendi.
M.K. ifadesinde, Bezar'ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını anlattı. Bu ifade üzerine soruşturma derinleştirildi.
BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP CESEDİNİ YAKMAYA ÇALIŞTILAR
Elde edilen ifadelerde E.C.K. ve eniştesi N.D.'nin Ahmet Nuri Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri ortaya çıktı. Şüphelilerin cinayetin ardından cesedi bir varilin içerisinde yakmaya çalıştıkları, geriye kalan parçaları ise çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları belirlendi.
7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde olayı doğrulaması üzerine cesedin atıldığı belirtilen Asi Nehri'nde dalgıç polisler tarafından arama çalışması gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda Ahmet Nuri Bezar'ın cesedi çuval içerisinde bulundu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada faili meçhul olayların aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Polisimizin titiz çalışmaları sonucu kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın kasten öldürüldüğü tespit edildi.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın Hatay'ın Antakya ilçesine geldiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirlendi.
Yapılan araştırmalarda, kayıp şahsın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. isimli şahısla görüştüğü tespit edildi.
M.K.'nin ifadesinde; Ahmet Nuri Bezar'ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
Elde edilen ifadelerde; E.C.K. ve eniştesi N.D.'nin, Ahmet Nuri Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedi varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıktı.
Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı.
Şüphelilerin ifadelerinde olayı doğrulaması üzerine, cesedin atıldığı belirtilen Asi Nehri'nde dalgıç polislerimizce arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramada Ahmet Nuri Bezar'ın, çuval içerisinde cesedi bulundu.
Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor, işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Kahraman Polislerimizi, Hatay Emniyet Müdürlüğümüzü, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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