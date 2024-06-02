Serdar Dursun’dan Lewa mesajı

Sarı Kanarya'nın golcüsü Serdar Dursun, Edin Dzeko, Sarı-Lacivertliler'e imza atmadan önce onunla olan fotoğrafını paylaşmış ve 'Hayalim.. Çift forvet' notunu düşmüştü. Sonrasında ise Boşnak golcü Dzeko, Fenerbahçe'ye imza attı ve Serdar Dursun hayaline kavuştu.

Tecrübeli golcü, geride kalan sezon Çaykur Rizespor deplasmanında forma giydikten sonra Dzeko ile olan fotoğrafının üzerine 'Çift forvet' yazmıştı. Serdar Dursun, sosyal medya hesabından bu kez Edin Dzeko'nun kafasına Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski'yi ekledi ve yine '4-4-2 çift forvet' notunu düştü. Bu paylaşım sonrası Fenerbahçe taraftarları, "Serdar Dursun mesajı verdi. Dzeko'dan sonra bu kez Barcelona'nın yıldızı Lewandowski Fenerbahçe'ye geliyor" yorumları yaptı.