Bu nasıl bir adalet!

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk açıklamalar yaptı. Ertürk, "19 Mayıs'taki Galatasaray- Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan hadiselere ilişkin 21 Mayıs'ta olaylara karışan Fenerbahçe'ye mensup 5 kişi hakkında adli işlemlere başlandığını öğrendik. Adaletin her yerde aynı hızda ve aynı ilkelerle temsil edilmesi gerekmesine rağmen neden Trabzon'da işlememektedir?" dedi. Ertürk, "İki ayı aşkın bir süredir işlem yapılmayan Trabzon'daki şikayet dosyası ile ilgili de "Şüpheliler hakkında ivedilikle işlemlere başlanmasını bekliyoruz. Aksi halde dosyada ihmali bulunan tüm ilgililer aleyhinde hukuki yollara başvuracağız" diye konuştu.

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