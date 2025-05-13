Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin nabzını tutuyor! "Fatih Tekke sürprizleri olacağını söyledi"

Trabzon'da oynanan maçta Galatasaray ideal 11 ile çıktı. Trabzonspor ise 6 farklı oyuncuyla oynadı. Ama Trabzonspor 2 veya 3 gol atabilirdi. İkinci yarı Trabzonspor yine eski oyun alışkanlığına geri döndü.

"Galatasaray üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etmek üzere. İçeride Kayserispor ile oynayacak. Ve aynı zamanda finale çıktı. Trabzonspor ise kendi adına kötü geçen ve Fatih Tekke ile yukarı ivmelenen bir futbol oynamaya başladı. Bu sezon kupa ile taçlandırılmak isteniyor.

Ulaş Özdemir ve Görkem Ağgündüz (Takvim.com.tr)

Bu oyuncu grubuyla oynayabileceğiniz oyun bu kadar. Her ne kadar as oyuncular girip toparlasa da Galatasaray skoru elde etmişti.

Yarın ki maç öyle olmayacak. Trabzonspor ideal kadrosuyla çıkacak. Rakip sahaya oyun yıkan bir taktikle mi oynayacak? Ben sanmıyorum. Bu maça dair sürprizlerinin olacağını söyledi. Bu ideal 11'e karşı kendi çıkaracağı kadro ile farklı bir oyun göreceğiz. Güzel bir mücadele izleyeceğiz. Müthiş bir ambiyans bizi bekliyor.

Fatih hoca bu tür maçları çok oynamış bir isim. Zenit ile kupa kaldırdı. Trabzonspor'da da oynadı. Üzerinde baskı oluşturmasından ziyade nasıl kazanacağı yönünde çalıştığını düşünüyorum. Farklı taktikleri olduğunu düşünüyorum. Savunma hattında muhtemelen Savic oynayacak. Daha organize bir hale gelir defans tarafı. Batagov'a da iyi bir alan yaratıyor. O da Osimhen'i çok iyi savundu. Orta saha tercihlerini merak ediyorum. Rakip orta sahasına karşısında doğru ve etkili eşleşmelere ihtiyaç var."