Kumpir davasında 20 yıl hapis istemi! İşletme sahibinden pes dedirten savunma

İzmir’de kumpir yedikten sonra yaşamını yitiren 60 yaşındaki Servet Polat’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, gıdalarda Salmonella tespit edildi. Tutuklu işletme sahibi Neslihan D. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025

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İzmir'de Servet Polat (60), yediği kumpirden zehirlenerek can verdi. Kumpirin içindeki Rus salatası, haydari ve mısırda Sarmonella bakterisi tespit edildi.

Tutuklu işletme sahibi Neslihan D. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

D, "O kumpirlerden biz de yedik. Ancak bizde rahatsızlık yaşanmadı" dedi.

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