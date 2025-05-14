PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump’tan Şara’ya övgü: Genç, çekici, sert bir adam

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile birlikte katıldığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da online olarak bulunduğu toplantının ardından Şara ile ilgili konuştu. Şara ile görüşmesinin “harika” olduğunu söyleyen Trump’ın Suriye liderini “Genç, çekici, sert bir adam” diye tanımladığı sözleri gündeme damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 17:42 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 17:50
Trump’tan Şara’ya övgü: Genç, çekici, sert bir adam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte katıldığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da online olarak bulunduğu toplantının ardından Şara ile ilgili konuştu.

Trump'tan Ahmed Şara'ya övgü: "Genç, çekici ve savaşçı!

TRUMP'TAN ŞARA İLE MESAJI

Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırması İsrail'de ciddi paniğe yol açtı. Batı ve İsrail basını Trump'ın İsrail'i açıkça dışladığını yazıyor. ABD Başkanı Orta Doğu gezisi kapsamında Suudi Arabistan'dan Katar'a geçerken basın mensuplarının sorularını cevapladı ve İsrail'i dışlamadığını Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinin iyi olmasının "İsrail için çok iyi" olduğunu söyledi.

Trump, Selman ve Şara, İHATrump, Selman ve Şara, İHA

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesinin "harika" olduğunu söyleyen Trump "Bir arada kalma konusunda gerçek bir şansı var" dedi.

Trump, Selman ve Şara, İHATrump, Selman ve Şara, İHA

"GENÇ, ÇEKİCİ, SERT BİR ADAM"

Trump'ın Şara ile ilgili sözleri ise gündeme damga vurdu.

Trump Şara için "Genç, çekici bir adam, sert bir adam. Güçlü bir geçmişi, çok güçlü bir geçmişi var. O bir savaşçı" dedi.

RİYAD'DA 4'LÜ ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman zirvesine çevrim içi olarak katıldı. Erdoğan, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Şam yönetimine destek vermeye devam edeceğini belirtti. Trump, Başkan Erdoğan'la konuştuktan sonra Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını söyledi ve "En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı" dedi. Öte yandan ABD Başkanı, Şara ile görüşerek bir ilke imza attı. Trump, 25 yıl aradan sonra bir Suriye lideriyle görüşen ilk ABD başkanı oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’nda önemli açıklamalar
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
Borsa İstanbul
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de Terörsüz Türkiye mesajı: Silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır
ZTK farklı renkleri birleştirdi! Trabzonspor ve Galatasaray taraftarlarından Gaziantep’de muhteşem görüntüler
Ekrem İmamoğlu yine hakaretle gündemde... İfadesi SEGBİS’le alındı
Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin nabzını tutuyor! Maçın favorisi kim? İşte kaderi belirleyecek durum
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ne dedi? | Kremlin’den heyet açıklaması
GBB Başkanı Fatma Şahin TAKVİM’de müjdeleri peş peşe sıraladı! Metro, Gazikonut, evlilik ve doğum desteği... Farklı sürprizler de olacak
Arabuluculuğun aranan ülkesi Türkiye! Önce Rusya ve Ukrayna sonra İran ve Avrupa... İstanbul’da bir zirve daha
TİKTOK’taki A4 Challenge ve gençler üzerindeki tehlikesi! Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Hakan Coşkunol’dan ailelere uyarı
Riyad’da 4’lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selman’dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı
Başkan Erdoğan’dan belediyelere yeni düzenleme çağrısı: Kayyum uygulaması yeniden istisna haline gelecek
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! Ev kadınlarına emeklilik yolda
Anneler babalar dikkat! Ekran bağımlılığı obez yapıyor… Doç. Dr. Nicole Avena çocukları korumanın yolunu açıkladı
Şaibeli kurultayın medya ayağı mercek altında! Şüpheli İsmail Saymaz topu Altan Sancar’a attı... Can Kakışım’dan CHP üyesiyim itirafı
DEM Parti’nin yeni yol haritası... Ortak vatan vurgusu: Kazanan Türkiye olacak! Sırrı Süreyya Önder’in yerine Pervin Buldan mı?
Online tehlike: Oyun diye başlayıp kumar bağımlısı oluyorlar! Doç. Dr. Merih Altıntaş aileleri uyardı
Şöhret yolunda mütevazi adımlar! Meğer dizilerden önce kliplerde izlemişiz