Trump’tan Şara’ya övgü: Genç, çekici, sert bir adam

ABD Başkanı Donald Trump Riyad'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte katıldığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da online olarak bulunduğu toplantının ardından Şara ile ilgili konuştu.

TRUMP'TAN ŞARA İLE MESAJI

Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırması İsrail'de ciddi paniğe yol açtı. Batı ve İsrail basını Trump'ın İsrail'i açıkça dışladığını yazıyor. ABD Başkanı Orta Doğu gezisi kapsamında Suudi Arabistan'dan Katar'a geçerken basın mensuplarının sorularını cevapladı ve İsrail'i dışlamadığını Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinin iyi olmasının "İsrail için çok iyi" olduğunu söyledi.

Trump, Selman ve Şara, İHA

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesinin "harika" olduğunu söyleyen Trump "Bir arada kalma konusunda gerçek bir şansı var" dedi.

Trump, Selman ve Şara, İHA

"GENÇ, ÇEKİCİ, SERT BİR ADAM"

Trump'ın Şara ile ilgili sözleri ise gündeme damga vurdu.

Trump Şara için "Genç, çekici bir adam, sert bir adam. Güçlü bir geçmişi, çok güçlü bir geçmişi var. O bir savaşçı" dedi.

RİYAD'DA 4'LÜ ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman zirvesine çevrim içi olarak katıldı. Erdoğan, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Şam yönetimine destek vermeye devam edeceğini belirtti. Trump, Başkan Erdoğan'la konuştuktan sonra Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını söyledi ve "En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı" dedi. Öte yandan ABD Başkanı, Şara ile görüşerek bir ilke imza attı. Trump, 25 yıl aradan sonra bir Suriye lideriyle görüşen ilk ABD başkanı oldu.