Asgari ücrete ara zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! Ev kadınlarına emeklilik yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
ASGARİ ÜCRETE ARAM ZAM OLACAK MI?
Bakan Işıkhan, kamu sözleşmelerine odaklanıldığını belirtirken, "Asgari ücrete ara zammı konuşmak için erken." dedi.
EV KADINLARINA EMEKLİLİK İMKANI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan Takvim Gazetesi'nin günler önce gündeme getirdiği ev kadınlarına emelilik meslesine ilişkin de konuştu.
Asgari ücrete ara zam olacak mı? (AA, Takvim.com.tr Arşiv)
Bakan Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma olacak" ifadelerini kullandı.
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