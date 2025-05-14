Riyad’da 4’lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selman’dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı

Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.

Başkan Erdoğan toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump (REUTERS) Trump " Türkiye'den dostumla konuştum. En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan'da görüştü. (DHA)

TRUMP BİR İLK İMZA ATTI

Öte yandan ABD Başkanı Şara ile görüşerek bir ilke imza attı. Trump 25 yıl aradan sonra bir Suriye lideriyle görüşen ilk ABD başkanı oldu.



TRUMP YAPTIRIMLARI KALDIRMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump dün Orta Doğu ziyareti kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurmuş ve "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık ve Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşarak aldım." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A "YAPTIRIMLARI KALDIR" ÇAĞRISI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump 5 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğinin altını çizerken ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söylemişti.