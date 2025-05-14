SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Riyad'da 4'lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selman'dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman zirvesine çevrim içi olarak katıldı. Erdoğan, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Şam yönetimine destek vermeye devam edeceğini belirtti. Riyad'da canlı yayında konuşma yapan Trump, Başkan Erdoğan'la konuştuktan sonra Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını söyledi ve "En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı" dedi. Öte yandan ABD Başkanı, Şara ile görüşerek bir ilke imza attı. Trump, 25 yıl aradan sonra bir Suriye lideriyle görüşen ilk ABD başkanı oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 10:26 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 11:58
Riyad’da 4’lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selman’dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bir araya geldiği toplantıya çevrim içi katıldı.

Trump, Şara, Selman ve Başkan Erdoğan'dan online toplantı

TÜRKİYE REFAH ÜRETEN BİR ÜLKE OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
Edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan toplantıda Türkiye'nin, Suriye'nin bölge ülkeleri ile birlikte çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan'da görüştü. (AA)ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan'da görüştü. (AA)

TERÖRLE MÜCADELEDE ŞAM'A TAM DESTEK
Başkan Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini, DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu tutukevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.

TRUMP'IN KARARI ÖRNEK OLACAK
Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu, bu kararın yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağına inandığını, bu sayede Suriye'de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.

Başkan Erdoğan (AA) Başkan Erdoğan (AA)

Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini, şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye'nin gayretlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan'da görüştü. (AA)ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan'da görüştü. (AA)

Başkan Erdoğan toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye'nin barış için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini kaydetti.

Trump: Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz

"TÜRKİYE'DEN DOSTUMLA KONUŞTUM"
Trump Riyad'da canlı yayında yaptığı konuşmada yaptırımları kaldırmadan önce Başkan Erdoğan'la konuştuğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump (REUTERS)ABD Başkanı Trump (REUTERS)

Trump "Türkiye'den dostumla konuştum. En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan'da görüştü. (DHA)ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan'da görüştü. (DHA)

TRUMP BİR İLK İMZA ATTI
Öte yandan ABD Başkanı Şara ile görüşerek bir ilke imza attı. Trump 25 yıl aradan sonra bir Suriye lideriyle görüşen ilk ABD başkanı oldu.

Başkan Erdoğan Suriyeye yaptırımları hafiflet demişti ABD Başkanı Trump tamamen kaldırdı!Başkan Erdoğan Suriyeye yaptırımları hafiflet demişti ABD Başkanı Trump tamamen kaldırdı!


TRUMP YAPTIRIMLARI KALDIRMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump dün Orta Doğu ziyareti kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurmuş ve "Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi için ilk adımı attık ve Suriye'ye uygulanan yaptırımları kaldırdık. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşarak aldım." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A "YAPTIRIMLARI KALDIR" ÇAĞRISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump 5 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğinin altını çizerken ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik çalışmalarının sürece katkı sağlayacağını, istikrarlı bir Suriye'nin hem bölge hem de dünya barışını destekleyeceğini söylemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Riyad’da 4’lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selman’dan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı
Başkan Erdoğan çiftçi temsilcilerini Külliye’de ağırladı! Don ve kuraklık mesajı: Her türlü desteği vereceğiz
Borsa İstanbul
DEM Parti’nin yeni yol haritası... Ortak vatan vurgusu: Kazanan Türkiye olacak! Sırrı Süreyya Önder’in yerine Pervin Buldan mı?
Trump Suudi Arabistan’da! Riyad’da tarihin en büyük silah anlaşması | Son sözlerinde de Trump’a övgü yağdırdı
Şehit annelerinden terörsüz Türkiye’ye tam destek! Aileler Takvim’e konuştu! Süreç nasıl ilerleyecek?
CHP’li İBB’nin milyonluk hatası! İstanbul’da durum vahim | Metrobüs faciası göz göre göre geldi! Sürücülere eğitim 2 hafta vebal ömürlük
Bakanlık ifşa listesini güncelledi! Peynirde mantar ilacı ünlü sucuk markasında sakatat...
Altında tarihi fırsat! İslam Memiş gram altın için 6000 TL öncesi kazançlı zamanı açıkladı
Gaziantep’te tek hedef kupa! Fatih Tekke ve Okan Buruk 11’ini belirledi
Lapa lapa kar yağışı o ilimizde başladı! 7 kente sarı alarm: Sel, fırtına, çöl tozu, sağanak... Havalar ne zaman ısınacak?
Trump’ın yeni durağı Katar! Gündem 400 milyon dolarlık uçak
Emekliye vergi yok! Emlak vergisinde ilk taksiti kimler yatırmayacak? Ödemeler ne zamana kadar sürecek?
Jose Mourinho o yıldızı istedi! Fenerbahçe’den flaş transfer harekatı
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç büyük tehlikeyi Takvim.com.tr’ye açıkladı: Kumar bağımlılığı hepsini geçti!
Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı arasında samimi diyalog! Pakistan Türki dosti zindabad!
Takvim.com.tr Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin nabzını tutuyor! Maçın favorisi kim? İşte kaderi belirleyecek durum
Çocukların ekran bağımlılığındaki tehlike! Yeşilay zirvesine katılan uzman isimden takvim.com.tr’ye özel açıklama: Ödül gibi verilmemeli
PKK’nın feshi sonrası hangi elebaşı ne dedi? Demokratik siyaset öne çıkacak sözleri... TAKVİM yeni detaylar ve görüntülere ulaştı
Gözler İstanbul’daki barış zirvesinde! Zelenskiy’nin Davet ettik dediği Trump ne dedi?
Sizin İçin Seçtiklerimiz
CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek CANLI | PKK resmen bitti! Fesih kongresinin kararları açıklandı: Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek Ekonomide yeni bir dönem! Terörsüz Türkiye hangi alanları etkileyecek? Uzmanlar ne diyor? Ekonomide yeni bir dönem! Terörsüz Türkiye hangi alanları etkileyecek? Uzmanlar ne diyor? Fenerbahçe’den transferde Paris paketi! Mario Branco’ya özel talimat Fenerbahçe'den transferde Paris paketi! Mario Branco'ya özel talimat Bülent Şakrak’tan ilan-ı aşk! Yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini böyle duyurdu Bülent Şakrak’tan ilan-ı aşk! Yeni sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini böyle duyurdu Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğunu geride bırakacak transfer PKK’nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? Teröristan hayali kuran siyonistler karalar bağladı: Dramatik karar PKK'nın lağvedilmesi dünya basınında! Hangi ülke ne manşet attı? "Teröristan" hayali kuran siyonistler karalar bağladı: "Dramatik karar"