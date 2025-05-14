Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bizleri takip eden vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 14 Mayıs, ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Bu seçimle tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, demokrat parti ülke yönetimini devraldı. Halk yeter söz milletin diyerek menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı. Menderes, 10 yıl boyunca Türkiye'ye büyük hizmetler yaptı. Ezanımız onun çabaları ile okutulmuştur. Gariplikten yakasını kurtaramayan Anadolu köylüsü ayağındaki çarığı onun zamanında çıkarmıştır. Traktörle, makineyle, hizmetle 14 Mayıs 1950'den itibaren tanışmıştır milletimiz. Bu tarih demokrasimiz açısından önemli bir milattır. Milletimiz iradesine sahip çıkarak demokrasi bayrağını hep yükseltmiştir. 14 Mayıs'ın 75. yıl dönümünde başta Şehit Başbakan'ımız Adnan Menderes olmak üzere demokrasimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.

Bugün demokrasi yolculuğumuzun kilometre taşlarından olan 14 Mayıs 2023 seçiminin 2. yıl dönümüdür. Bu zamanı hizmetle eserle geçirmeye gayret ettik. Sayılı günlerin çabuk geçeceğinin farkındayız. Türkiye Yüzyılı'nda hedeflediğimiz noktaya ulaşmayı arzu ediyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ SAFHAYA GEÇTİK

Bölücü örgütün 'kendini fesih ve silahları teslim' kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız Bu safha kardeşliğimiz güçlendirme safhasıdır. Terör duvarını ortadan kaldırma safhasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti kendi meselesini kendi kurumlarıyla çözebilme kabiliyetini dosta düşmana göstermiştir.