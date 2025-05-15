Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanında kokain çıktı
Sahnedeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türk pop müziğinin sevilen ismi Metin Arolat’ın ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı. Kanında alkol ve uyuşturucu madde bulundu.
Türk popunun simge isimlerinden olan Metin Arolat, geçtiğimiz eylül ayında Kadıköy'de sahne aldığı sırada kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporunda Arolat'ın kanında alkol ve kokain çıktığı ifade edildi.
Mustafa Sait ÖZKAN